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Раненого ястреба, бегающего у домов в Петрозаводске, отправят на лечение в Санкт-Петербург

Новости. Общество
06:50, 10 Декабря 2021
фото: Камилла Кератин/vk.com/kamilla_keratin

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Хищника, которого обнаружили у жилого дома на улице Нойбранденбургской, планируют отвезти в реабилитационный центр.

Напомним, горожане выложили в Сети фото птицы, которая поселилась рядом с домом № 14 по улице Нойбранденбургская. Ястреб не мог летать, он бегал у подъезда.

Сердобольные горожане не оставили птицу погибать на улицу. Как выяснилось, девушка приютила раненого ястреба и договорилась с сотрудниками реабилитационного центра в Санкт-Петербурге.

«Срочно ищу, кто бы по пути довез ястреба до Питера, там его встретят сотрудники реабилитационного центра», - пишет Камилла на своей странице в соцсети.

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