Раненого ястреба, бегающего у домов в Петрозаводске, отправят на лечение в Санкт-Петербург

Хищника, которого обнаружили у жилого дома на улице Нойбранденбургской, планируют отвезти в реабилитационный центр.

Напомним, горожане выложили в Сети фото птицы, которая поселилась рядом с домом № 14 по улице Нойбранденбургская. Ястреб не мог летать, он бегал у подъезда.

Сердобольные горожане не оставили птицу погибать на улицу. Как выяснилось, девушка приютила раненого ястреба и договорилась с сотрудниками реабилитационного центра в Санкт-Петербурге.

«Срочно ищу, кто бы по пути довез ястреба до Питера, там его встретят сотрудники реабилитационного центра», - пишет Камилла на своей странице в соцсети.