Раненый заявил бригаде «скорой» в Карелии, что упал на нож, чтобы отвести подозрение от девушки

Полиция Сегежского района Карелии возбудила уголовное дело после того, как из местной больницы поступило сообщение о пациенте с ножевым ранением.

По данным МВД, помощь понадобилась 32-летнему мужчине, у которого диагностировали ножевое ранение в области плеча. Он рассказал медикам, что травму получил по собственной неосторожности: упал и напоролся на острый предмет.

Участковый уполномоченный полиции провел проверку и выяснил, что этот рассказ не соответствуют действительности. На самом деле мужчина получил ранение в ходе ссоры с 29-летней сожительницей. Во время конфликта она схватила нож и ударила им мужчину, а потом сама оказала ему первую помощь и вызвала «скорую».

Полиция возбудила уголовное дело.