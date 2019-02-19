Ранней весны в Карелии ждать не стоит

Заместитель начальника карельского Гидрометцентра Галина Бехтерева рассказала на заседании в МЧС о паводковой обстановке на территории Карелии.

Сегодня в управлении МЧС Карелии состоялось заседание комиссии правительства республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Обсуждалась паводковая обстановка, которая, по словам Галины Бехтеревой, не должна быть сложной, так как величина снежного покрова в пределах нормы.

На вопрос, ждать ли в Карелии раннюю весну, Бехтерева ответила, что надо следить за прогнозом.

"На сегодняшний день похолодание будет сменяться оттепелями, и зимняя погода сохранится и в марте", - сказала Галина Бехтерева.