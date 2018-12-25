Ранним утром в Петрозаводске горел очередной мусорный контейнер

фото: "Столица на Онего"

Пожар произошел на Октябрьском проспекте, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Пожар в мусорном пластиковом контейнере произошел 25 декабря в 5.00 на пр. Октябрьском, 63.

В результате поврежден контейнер на площади 2 кв м.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.