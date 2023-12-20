Ранняя диагностика заболеваний спасла жизнь более четырехсот жителей Пудожского района Карелии

В этом году врачи Пудожской ЦРБ провели больше 1300 исследований на новом спиральном компьютерном томографе, у трети пациентов выявили патологии.

Глава Карелии рассказал о ходе программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Так, в этом году врачи Пудожской ЦРБ провели больше 1300 исследований на новом спиральном компьютерном томографе. Практически у трети выявили патологии. Ранняя диагностика, таким образом, для пациентов стала настоящим спасением, рассказал руководитель республики на своей странице в соцсети «ВКонтакте».





«Ради этого и оснащаем наши медучреждения новым оборудованием», — отметил глава.

По словам Артура Парфенчикова, благодаря президентскому нацпроекту «Здравоохранение» с 2019 года Карелия получила более 1000 единиц техники — это эндоскопическое, ультразвуковое, лабораторное и многое другое оборудование.



«Поэтапно ремонтируем больницы, поликлиники, врачебные амбулатории и ФАПы. Сейчас в программе модернизации первичного звена здравоохранения — 34 объекта», — уточнил глава региона в своем профиле.