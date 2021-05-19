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Рашид Нургалиев откроет в Карелии новый павильон «Бесовы следки»

Новости. Экономика
11:54, 20 Мая 2021
фото: © Правительство Карелии/gov.karelia.ru
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Защитный павильон расположен над самой знаменитой группой древних наскальных изображений на побережье Белого моря.

Заместитель секретаря Совета Безопасности России Рашид Нургалиев откроет в Карелии новое здание защитного павильона «Бесовы следки». Как пишет деловая интернет-газета «Вести Карелии», возведение нового павильона над скалой с самой знаменитой группой беломоских петроглифов началось несколько лет назад в рамках подготовки к празднованию 100-летия республики Карелия, однако работы, которые курировал лично Нургалиев, финансировались из внебюджетных источников. Прежний павильон был построен в 1968 году и был закрыт для посещения туристами в 1999 году из-за аварийного состояния.

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