Рашид Нургалиев откроет в Карелии новый павильон «Бесовы следки»

Защитный павильон расположен над самой знаменитой группой древних наскальных изображений на побережье Белого моря.

Заместитель секретаря Совета Безопасности России Рашид Нургалиев откроет в Карелии новое здание защитного павильона «Бесовы следки». Как пишет деловая интернет-газета «Вести Карелии», возведение нового павильона над скалой с самой знаменитой группой беломоских петроглифов началось несколько лет назад в рамках подготовки к празднованию 100-летия республики Карелия, однако работы, которые курировал лично Нургалиев, финансировались из внебюджетных источников. Прежний павильон был построен в 1968 году и был закрыт для посещения туристами в 1999 году из-за аварийного состояния.

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