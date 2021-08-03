Археолог из Карелии: «Мы сами увеличиваем нагрузку на петроглифы, когда строим рядом с ними гостиницу»

Ученый Петрозаводского государственного университета высказался за развитие туристской инфраструктуры вокруг беломорских петроглифов в Беломорске.

Известный карельский археолог Александр Жульников считает, что при обустройстве беломорских петроглифов совсем необязательно приближать туристическую инфраструктуру к самим древним наскальным изображением.

«Ее можно было бы развивать в Беломорске, а на самих петроглифах достаточно провести экскурсии, дать возможность туристам приобрести какую-то сувенирную продукцию и обеспечить охрану памятника. Мы сами увеличиваем нагрузку на петроглифы, когда строим рядом с ними гостиницу», – сказал ученый в интервью «Столице на Онего».

Напомним, федеральные власти выделили более 600 миллионов рублей на обустройство беломорских петроглифов. На эти средства в районе археологического комплекса древних наскальных изображений планируется построить туристический визит-центр, гостиницу с рестораном и автомобильную дорогу с мостом.

Читайте подробнее в статье «Петроглифы – это огонек, который мы зажгли для всего мира».