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Археолог из Карелии: «Мы сами увеличиваем нагрузку на петроглифы, когда строим рядом с ними гостиницу»

Новости. Экономика
11:27, 06 Августа 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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Ученый Петрозаводского государственного университета высказался за развитие туристской инфраструктуры вокруг беломорских петроглифов в Беломорске.

Известный карельский археолог Александр Жульников считает, что при обустройстве беломорских петроглифов совсем необязательно приближать туристическую инфраструктуру к самим древним наскальным изображением.

«Ее можно было бы развивать в Беломорске, а на самих петроглифах достаточно провести экскурсии, дать возможность туристам приобрести какую-то сувенирную продукцию и обеспечить охрану памятника. Мы сами увеличиваем нагрузку на петроглифы, когда строим рядом с ними гостиницу», – сказал ученый в интервью «Столице на Онего».  

Напомним, федеральные власти выделили более 600 миллионов рублей на обустройство беломорских петроглифов. На эти средства в районе археологического комплекса древних наскальных изображений планируется построить туристический визит-центр, гостиницу с рестораном и автомобильную дорогу с мостом. 

Читайте подробнее в статье «Петроглифы – это огонек, который мы зажгли для всего мира».

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