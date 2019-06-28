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Новости. Общество
11:20, 28 Июня 2019
фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Рашид Нургалиев поздравил жителей Петрозаводска с Днем города

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Заместитель секретаря Совбеза РФ поздравил петрозаводчан с Днем города, сообщили в администрации Петрозаводска.

Заместитель секретаря Совбеза РФ поздравил Петрозаводск с Днем города:

"Уважаемая Ирина Юрьевна! Сердечно поздравляю Вас и всех жителей Петрозаводска с Днём города, посвященным 75-летию освобождения Петрозаводска от фашистских захватчиков.

В 1941-1944 годов на наш город выпали тяжелейшие испытания. Вся его инфраструктура была разрушена. Промышленность – уничтожена. Освобожденный войсками Карельского фронта в результате Свирско-Петрозаводской наступательной операции 28 июня 1944 года от оккупации финских войск, длившейся 33 месяца, Петрозаводск был возрожден и поднят из руин.

Наш общий долг – бережно хранить память о минувшей войне и воспитывать молодое поколение на высоких идеалах патриотизма и гордости за Великую Победу.

Желаю Вам успехов в работе на благо развития Петрозаводска, всем его жителям крепкого здоровья и благополучия, а самому городу – процветания".

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Комментарии

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кир
2019-06-28 11:58:21
Ещё одной на метле не нравится праздник города. Насильно мил не будешь.
кир
2019-06-28 11:46:48
Когда будут опубликованы списки жителей помогавших оккупантам, либеральные наши?
zanoza
2019-06-28 11:43:46
В этом году какая-то солянка, а не День города! Всё смешали и патриотизма напустили ,для пущей важности! Патриотизм нынче в тренде у политиков.
Lana
2019-06-28 12:39:27
zanoza,

Самуэль Джонсон (7 апреля 1775 г.): "Патриотизм - последнее прибежище негодяя".
zanoza
2019-06-28 13:06:46
Lana, я не против патриотизма ,я против его искусственного навязывания!
Zim
2019-06-28 11:40:54
А танки в городе, для создания праздничного настроения, его идея?
Lana
2019-06-28 12:41:36
Zim,

Респект!
Саныч
2019-06-28 11:53:41
Zim, жму руку!
Сергей
2019-06-28 11:40:25
Господин Нургалиев, у нас нет мэра! У нас менеджер, непонятно кем выбранный! Когда вернете в Карелию свободные выборы!!!!
Lana
2019-06-28 12:33:38
Сергей,

Респект!
Дату освобождения Петрозаводска от финских оккупантов перепутали с днем рождения Петрозаводска (1703 г.).
zanoza
2019-06-28 11:59:12
Сергей, респект! Причём неэффективный менеджер!
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