Рашид Нургалиев поздравил жителей Петрозаводска с Днем города

Заместитель секретаря Совбеза РФ поздравил петрозаводчан с Днем города, сообщили в администрации Петрозаводска.

Заместитель секретаря Совбеза РФ поздравил Петрозаводск с Днем города:



"Уважаемая Ирина Юрьевна! Сердечно поздравляю Вас и всех жителей Петрозаводска с Днём города, посвященным 75-летию освобождения Петрозаводска от фашистских захватчиков.

В 1941-1944 годов на наш город выпали тяжелейшие испытания. Вся его инфраструктура была разрушена. Промышленность – уничтожена. Освобожденный войсками Карельского фронта в результате Свирско-Петрозаводской наступательной операции 28 июня 1944 года от оккупации финских войск, длившейся 33 месяца, Петрозаводск был возрожден и поднят из руин.

Наш общий долг – бережно хранить память о минувшей войне и воспитывать молодое поколение на высоких идеалах патриотизма и гордости за Великую Победу.

Желаю Вам успехов в работе на благо развития Петрозаводска, всем его жителям крепкого здоровья и благополучия, а самому городу – процветания".