Рашид Нургалиев: "Заложена прочная основа для поступательного движения Карелии вперед"

Заместитель Секретаря Совета Безопасности России, руководитель рабочей группы №5 Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летию Карелии Рашид Нургалиев подвел итоги работы Госкомиссии.

По мнению Нургалиева, основным предназначением рабочей группы № 5 Госкомиссии был контроль за ситуацией в монопрофильных муниципальных образований Карелии и оказание поддержки в их развитии. Обусловлено это тем, что из 18 городов и поселков городского типа Карелии 11 являются моногородами, а 6 из них относятся к категории монопрофильных муниципальных образований с наиболее сложным социально-экономическим положением.

"Учитывая оставшуюся в "наследство" монопрофильную отраслевую структуру экономики Госкомиссия направила свои усилия именно на это направление, поскольку подъем промышленности неизбежно вызовет развитие и остальных сфер жизнедеятельности. За это время созданы новые производства на базе Надвоицкого алюминиевого завода. Прежде всего, речь идет о реализации проекта по производству алюминиевых радиаторов – ООО "Русский радиатор" компании РУСАЛ, а также тонкодисперсных материалов (порошков) из карельского минерала шунгита – Надвоицкий завод ТДМ.



© Правительство Карелии

Одновременно при участии ГК "Внешэкономбанк" и НО "Фонд развития моногородов" был создан промышленный парк в поселке Надвоицы и образована территория опережающего социально-экономического развития "Надвоицы".

Завершены основные работы по глубокой модернизации производства на Сегежском ЦБК, а при содействии рабочей группы № 5 Госкомиссии данный инвестиционный проект был включен в перечень приоритетных в области освоения лесов.

Не допущена остановка одного из наиболее крупных градообразующих предприятий региона – целлюлозного завода "Питкяранта". Восстановлено производство на Лахденпохском фанерном комбинате", - отметил Рашид Нургалиев.

Среди положительных результатов работы рабочей группы №5 Госкомиии, по мнению ее руководителя, - решение вопроса об исключении малька радужной форели из перечня сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию. Это позволило увеличить в районах Карелии число предприятий ее выращивающих и соответственно значительно пополнить муниципальные бюджеты. Наряду с этим была организована работа по усилению контроля за выловом водных биологических ресурсов, включая воспроизводство ценных видов рыбы (например, семейства лососевых – кумжи).

Целый комплекс мер был принят для развития транспортной инфраструктуры, спортивной инфраструктуры, туристической отрасли, повышения доступности медицинской помощи, благоустройства городов и сел республики.



© Правительство Карелии

Как отметил Нургалиев, в работе Государственной комиссии, возглавляемой Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Николаем Платоновичем Патрушевым, активное участие приняли практически все федеральные министры и руководители ведомств, представители Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Законодательного Собрания республики, бизнеса, общественных организаций и благотворительных фондов.



© Правительство Карелии

"В результате совместной работы Государственной комиссии с Правительством Республики Карелия заложена прочная основа для поступательного движения региона вперед, придан новый импульс дальнейшему развитию его экономики и повышению инвестиционной привлекательности, - считает заместитель Секретаря Совета Безопасности России. - Не могу не отметить, что сделанное рабочей группой № 5 Госкомиссии в Республике Карелия было бы невозможно без оказываемой помощи со стороны Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти различных субъектов Российской Федерации, подразделений Правительства Республики Карелия, государственных корпораций, организаций, спортивных федераций, Олимпийского комитета России и многих граждан. Их перечисление займет не одну страницу, и каждому мы искренне благодарны".