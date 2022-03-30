Расходы на туалетную бумагу выросли у россиян

Расходы россиян на туалетную бумагу в марте в среднем выросли на 25% к февралю.

Расходы россиян на туалетную бумагу в марте выросли в среднем на четверть по отношению к февралю, они составили 175 рублей, при этом продажи в денежном выражении выросли почти в 1,5 раза. Об этом говорится в исследовании ресурса «Чек индекс», которое есть в распоряжении ТАСС.

Аналитики «Чек индекса» провели сравнение покупок туалетной бумаги с 1 по 25 марта 2021 и 2022 годов с 1–25 февраля 2022 года на территории России на основе обезличенных агрегированных данных с более 1,1 млн онлайн-касс.

«Средний чек за туалетную бумагу составил 175 рублей, что на 54% выше, чем год назад, и на 25% выше, чем месяц назад», — говорится в тексте исследования.

Объем продаж туалетной бумаги в денежном выражении вырос за год на 78%, за месяц — на 45%.

Кроме того, средний чек за бумажные полотенца составил 212 рублей, что на 51% выше, чем год назад, и на 26% выше, чем месяц назад. Объем продаж вырос за год на 86%, за месяц — на 35%. За бумажные салфетки средний чек вырос в марте составил 148 рублей, что на 38% выше, чем год назад, и на 17% выше, чем месяц назад. Объем продаж вырос за год на 40%, за месяц — на 27%.

Эксперты «Чек индекса» отмечают, средний чек покупок заметно вырос из-за большего объема покупок за одно посещение торговой точки. Ажиотажный объем продаж бумажной продукции наблюдался в начале марта и к середине месяца пошел на спад. К завершению месяца покупки таких товаров происходили в привычном режиме.