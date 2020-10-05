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Раскоп на площади Кирова в Петрозаводске засыпали щебнем (ФОТО)

Новости. Общество
15:23, 06 Октября 2020
фото: ©Столица на Онего
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Обнаруженный во время раскопок исторический фундамент сгоревшего Воскресенского забора заключен в деревянный короб.

Место раскопок на площади Кирова в карельской столице, где планировалось построить часовню Фаддея Петрозаводского, засыпали щебнем. При этом, как сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" один из инициаторов возведения часовни, священник Константин Савандер, обнаруженный во время раскопок исторический фундамент Воскресенского собора XIX века был заключен в деревянный короб.


©Столица на Онего

Напомним, природно-рекреационная зона на площади Кирова была отдана властями Петрозаводска под строительство православной часовни три года назад. По словам священника Константина Савандера, эта часовня могла бы стать подарком городу к 100-летию образования Республики Карелия. Однако за три года культовое сооружение на месте сгоревшего в советские времена Воскресенского храма так и не появилось, а раскоп на главной площади вызывает возмущение многих горожан.

"Разрыли центральную площадь, изуродовали вид забором. Сколько лет любуемся на эту "красоту". Чего ради?" – написала на странице Константина Савандера одна из пользователей соцсети "ВКонтакте" Анна Иванова.

Заметим, что известные карельские архитекторы не раз предупреждали городских чиновников, что строительство часовни Фаддея Петрозаводского разрушит сложившийся на площади ансамбль. 

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