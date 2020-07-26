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Раскрыт рекордный гонорар Аллы Пугачевой за корпоратив

Новости. Общество
20:40, 26 Июля 2020
фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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Рекордный гонорар, который певица Алла Пугачева получила за выступление на одном из корпоративов, достигал 400 тысяч евро (более 33 миллионов рублей).

Его размер раскрыл в интервью "Комсомольской правде" промоутер и генеральный директор компании "РУ-КОНЦЕРТ" Евгений Морозов, сообщает издание lenta.ru.

"Один раз Пугачевой заплатили рекордную сумму в 400 тысяч евро. Такого в истории российского шоу-бизнеса больше не было", - рассказал Морозов. По его словам, в среднем участие Пугачевой в мероприятии стоит организаторам около 300-350 тысяч евро.

При этом, отметил промоутер, в последнее время на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, певица не выступает на корпоративах, поскольку очень немногие могут позволить себе выплатить ей подобные суммы.

"Алла Борисовна сейчас не поет на корпоративах, поскольку все знают, что у нее очень большой гонорар, а сейчас не те времена, чтобы осыпать артистов миллионами", - пояснил он.

Ранее Пугачева раскрыла размер своей пенсии. По словам артистки, она получает в месяц 47 тысяч рублей, в частности, за звание народной артистки СССР. 

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Комментарии

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