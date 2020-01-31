Раскрыт секрет огромного бюста Юли Михалковой из шоу "Уральские пельмени"

Юлия Михалкова с ее ярким макияжем, призывным декольте и дерзкими персонажами была одной из самых запоминающихся участниц "Уральских пельменей".

Особенно много внимания привлекала ее грудь, которая определенно была не меньше четвертого размера, пишет "Узнай все".

Но пока Юлия отдыхала на Багамах, ее инстаграм вели помощники – они разместили фотографию актрисы в купальнике, на котором видно, что настоящая грудь Михалковой куда меньше.





Они честно рассказали об ухищрениях, на которые Юлия шла перед съемками "Уральских пельменей". Чтобы ее бюст выглядел столь внушительно, Юлия использовала пуш-ап.