Раскрыт секрет идеального секса

Регулярные занятия йогой в течение 12 недель могут намного усилить яркость ощущений от секса, кроме того, они повышают либидо.

К такому выводу пришли американские гинекологи, пишет Medical News Today.

Благодаря тому, что йога снимает стресс и нормализует сексуальное возбуждение, устраняется одна из самых распространенных причин некачественного секса.

Ведь именно стрессовые ситуации могут вызвать преждевременные эякуляции у мужчин, ухудшая их половую жизнь.

Отмечается, что такие упражнения, как "кобра", "треугольная поза" и "широкая нога", гарантируют улучшение оргазма и способствуют увеличению продолжительности полового акта.

Каждое упражнение должно выполняться от трех минут и более.

При этом, как считают специалисты, значительно усилить эффект йоги может еще и некоторые продукты питания.

Так, мужчинам для максимально продолжительного секса рекомендуется есть сельдерей и банан, а женщинам — шоколад, ваниль и корнеплоды свеклы.

Ранее социологи из США отметили необычную закономерность – чем больше половых партнеров имела женщина до замужества и рождения ребенка, тем чаще себя ведут так и ее дочери.

Результаты наблюдений ученых и их выводы были представлены в журнале PLoS One.

В последние годы ученые, политики и активисты разных сортов активно дискутируют насчет того, что управляет поведением человека, в том числе его склонностью к риску, вредным привычкам, началом половой жизни, временем заведения первенца и общим числом детей, а также множеством других факторов в нашей жизни.

Многие из подобных исследований привели к интересным и просто неожиданным выводам. К примеру, выяснилось, что подростки начинают рано заниматься сексом не только из-за особенностей воспитания, но и наличия определенных мутаций в генах, управляющих работой мозга.

Вдобавок, склонность к наркомании оказалась связана не только с определенными вариациями в ДНК, но и с изменениями в структуре белковой "упаковки" генома, порожденные никотином, алкоголем или наркотиками.

Ученые выяснили, что число половых партнеров в жизни дочерей почти всегда было равным или близким к тому, как много супругов или парней было у их матерей.

Как отмечают ученые, это касалось не только "официальных" отношений, но и кратковременных романов и гражданских браков, пишет "Спутник".

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