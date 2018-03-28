Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
23:30, 28 Марта 2018

Раскрыта причина гибели Гагарина

По теме

Поп-звезда присоединилась к акции в поддержку Кемерово, но вскоре удалила пост
28.03.18 22:00
Ученые открыли новое свойство воды
28.03.18 21:30
В России ожидается дефицит подержанных машин
28.03.18 20:40
Все новости
Загрузка...

Первый космонавт планеты Юрий Гагарин разбился вместе с инструктором Владимиром Серегиным на истребителе МиГ-15УТИ из-за ошибочной команды с земли.

Об этом сообщил ТАСС член летной подкомиссии, которая входила в большую правительственную комиссию по расследованию причин катастрофы, доктор технических наук Арсений Миронов.

По словам Миронова, недалеко от зоны полета самолета Гагарина и Серегина выполнял задачи МиГ-15УТИ летчика Андреева. Специалист считает, что первый МиГ-15УТИ попал в закритический режим полета в результате маневра уклонения от внезапно замеченного посреди облачности второго самолета.

"На запрос Гагарина в 10:29:57 — "Задание в зоне 20 закончил. Прошу разрешение на курс 320 градусов" — руководитель полетов (или его помощник) немедленно ответил —"Разрешаю", — по-видимому, не наблюдая опасного сближения меток целей самолетов Серегина-Гагарина и Андреева на экране локатора. Если бы руководитель полетов выполнял свои обязанности, он должен был, посмотрев на экран локатора, немедленно дополнить команду "Разрешаю" всего двумя словами — "Без снижения". Но слов "Без снижения" не было произнесено. В итоге — катастрофа", — рассказал Миронов.

Эксперт утверждает, что ответ на вопрос о причинах гибели первого космонавта удалось найти при многократном прочтении фрагментов расшифровки радиообмена в первой его редакции, законспектированных в блокноте. Миронов отмечает, что специалистам в ходе расследования катастрофы не удалось установить, кто следил за радаром в момент трагедии.

Гагарин погиб 27 марта 1968 года при выполнении тренировочного полета на учебном истребителе МиГ-15УТИ вместе с летчиком-инструктором Серегиным. Самолет разбился вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Согласно официальной версии, выполнение летчиками резкого маневра привело к попаданию самолета в закритический режим полета и сваливанию (резкое падение подъемной силы из-за неправильного обтекания крыла воздушным потоком). Причины, спровоцировавшие такой маневр, комиссия не установила, пишет Лента.ру.

По версии советского космонавта Алексея Леонова, представленной в 2017 году в книге "Человек и космос", МиГ-15УТИ попал в вихревой след пролетавшего рядом сверхзвукового Су-15. Леонов дал слово не называть фамилию летчика, действия которого, по его версии, привели к гибели двух летчиков.

По теме

Поп-звезда присоединилась к акции в поддержку Кемерово, но вскоре удалила пост
28.03.18 22:00
Ученые открыли новое свойство воды
28.03.18 21:30
В России ожидается дефицит подержанных машин
28.03.18 20:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.03.2018, 10:31
"Пошла за счастьем…"
28.03.2018, 11:44
"К сожалению, она не дожила до завтрашнего дня"
26.03.2018, 11:17
В Петрозаводске, не приходя в сознание после ДТП, умер адвокат
26.03.2018, 10:58
Следственные органы начали проверку по факту смерти роженицы в Петрозаводске
22.03.2018, 10:16
Карелия перестала быть Карелией
22.03.2018, 10:44
Главный итог выборов – Карелия перестала быть Карелией

Аналитика

28.03.2018 16:05
Капитал
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 7
В Петрозаводске инвестор намерен построить комплекс с роликовыми дорожками и рестораном. Объем первоначальных инвестиций оценивается в 15 млн рублей.
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово
28.03.2018 12:47
"Герой – это не я" 4
28.03.2018 10:32
О перспективах карельской оппозиции 8
27.03.2018 13:09
Карелия перестала быть Карелией 93
22.03.2018 10:16
Вся аналитика

Чтиво

28.03.2018 10:31
Частная жизнь
"Пошла за счастьем…" 1
В Петрозаводске и Заозерье 27 марта простились с Любой – молодой многодетной мамой, которая скоропостижно ушла из жизни спустя несколько дней после родов.
LADA XRAY: Активный. Молодой. Твой
26.03.2018 13:32
SKODA OCTAVIA. Обойдемся без происшествий
26.03.2018 12:00
"Чтобы дольше жить, нужно меньше есть и не пить спиртного"
20.03.2018 16:47
архив чтиво

Медиа

Важная тема на ТНТ-ОНЕГО
28.03.2018 18:57
все фото и видео

Опрос

Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»