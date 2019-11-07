Раскрыты нелепые пристрастия богатых туристов

Представители индустрии туризма рассказали о самых странных просьбах богатых путешественников и VIP-клиентов.

По словам президента туристической компании, один из клиентов как-то попросил нанять сиделку хомячку его дочери и доставить его в другой штат, пишет Lenta.ru.



"Я договорился с авиакомпанией, чтобы они предоставили два места в самолете – хомяку и его няне. Они вылетели из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, и сиделка передала грызуна прямо в руки ребенка", – вспоминает мужчина.

Кроме того, он рассказал о другом необычном случае в его компании: одна из путешественниц специально потеряла телефон в каналах Венеции и потребовала, чтобы ей привезли новый прямиком из США.

Главный консьерж отеля в Майами вспомнил историю о постояльце, который решил отпраздновать свое 25-летие с размахом. Он потребовал живого пони и дворецкого в белом галстуке, который должен был вынести поднос с двумя бокалами шампанского.

Сотрудник отеля в Новой Зеландии рассказал о гостье, которая ненавидела фиолетовый цвет и потребовала, чтобы он полностью отсутствовал. Несмотря на то, что большая часть гостиницы была ароматизирована лавандой и украшена пурпурными рисунками, сотрудникам отеля удалось справиться с задачей.