Раскрыты самые распространенные схемы мошенничества в страховании

Страховая отрасль уязвима для мошенников – наиболее они активны в автостраховании, в страховании грузов и товаров на складах, а также в страховании жизни и здоровья.

Об этом изданию "РИА Новости" рассказал генеральный директор "Первой юридической сети" Виталий Пономаренко.



По его словам, страховое мошенничество широко распространено как в России, так и за рубежом – даже в странах с устоявшимся правопорядком фиксируют, что до 20% страховых выплат приходится на злоумышленников.



"Наиболее распространены они, естественно, в самом массовом виде – автостраховании. Здесь имеют место и инсценировки дорожно–транспортных происшествий, и фальсификация угонов, и завышение стоимости транспортных средств и стоимости восстановительного ремонта, и другое", – сказал Пономаренко.



Мошеннические схемы в страховании грузов и товаров на складах не такие массовые, но причиняют значительно больший ущерб, продолжил эксперт. Злоумышленники устраивают поджоги или инсценируют хищение, а потом требуют возмещения за большее количество товара, чем было на самом деле. Выявлять такие случаи непросто.



Кроме того, мошенники фальсифицируют травмы и заболевания, чтобы добиться выплат в личном страховании. Бывают даже такие случаи, когда заявляется смерть застрахованного, а потом выясняется, что он жив и здоров, отметил Пономаренко. Также страхователи могут скрывать уже имеющееся заболевание, ведущее к получению инвалидности. Так происходит, например, при получении кредита.



"Практика показывает, что во время кризисов всегда возрастает количество страховых мошенничеств, ведь для некоторых это становится едва ли не единственной возможностью поправить свое материальное положение. В настоящее время в целом сложная экономическая ситуация дает основания прогнозировать всплеск мошеннических действий", – резюмировал Пономаренко.