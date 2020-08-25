Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Появились подробности страшного ДТП в Карелии, где у водителя остановилось сердце 1
25.08.2020 11:59
Пациента с множественными травмами доставили на самолете в Петрозаводск
25.08.2020 11:12
Еще 11 человек из училища олимпийского резерва в Карелии заразились коронавирусом (СРОЧНО) 36
25.08.2020 09:20
Эпидемия и долги поставили владельца "Лотос Плазы" на грань банкротства 33
25.08.2020 09:47
С сентября на Кукковке изменится схема движения
25.08.2020 16:32

Раскрыты самые распространенные схемы мошенничества в страховании

Новости. Общество
22:00, 25 Августа 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
Загрузка...

Страховая отрасль уязвима для мошенников – наиболее они активны в автостраховании, в страховании грузов и товаров на складах, а также в страховании жизни и здоровья.

Об этом изданию "РИА Новости" рассказал генеральный директор "Первой юридической сети" Виталий Пономаренко.

По его словам, страховое мошенничество широко распространено как в России, так и за рубежом – даже в странах с устоявшимся правопорядком фиксируют, что до 20% страховых выплат приходится на злоумышленников.

"Наиболее распространены они, естественно, в самом массовом виде – автостраховании. Здесь имеют место и инсценировки дорожно–транспортных происшествий, и фальсификация угонов, и завышение стоимости транспортных средств и стоимости восстановительного ремонта, и другое", – сказал Пономаренко.
 
Мошеннические схемы в страховании грузов и товаров на складах не такие массовые, но причиняют значительно больший ущерб, продолжил эксперт. Злоумышленники устраивают поджоги или инсценируют хищение, а потом требуют возмещения за большее количество товара, чем было на самом деле. Выявлять такие случаи непросто.
 
Кроме того, мошенники фальсифицируют травмы и заболевания, чтобы добиться выплат в личном страховании. Бывают даже такие случаи, когда заявляется смерть застрахованного, а потом выясняется, что он жив и здоров, отметил Пономаренко. Также страхователи могут скрывать уже имеющееся заболевание, ведущее к получению инвалидности. Так происходит, например, при получении кредита.

"Практика показывает, что во время кризисов всегда возрастает количество страховых мошенничеств, ведь для некоторых это становится едва ли не единственной возможностью поправить свое материальное положение. В настоящее время в целом сложная экономическая ситуация дает основания прогнозировать всплеск мошеннических действий", – резюмировал Пономаренко.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.08.2020, 20:31
Два человека разбились в смертельном ДТП в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)
20.08.2020, 12:52
Вступают в силу изменения по отмене регистрации ИП: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии
24.08.2020, 16:05
Зарплаты заведующих детсадов в Петрозаводске отличаются в разы
24.08.2020, 12:44
Директор лицея №1 возглавила тройку самых высокооплачиваемых школьных руководителей Петрозаводска
19.08.2020, 16:29
В БСМП Петрозаводска умерла женщина, которую пытались спасти сотрудники МЧС (ФОТО)
24.08.2020, 11:55
Вернувшиеся с моря жители Карелии завезли COVID-19 в республику

Аналитика

25.08.2020 15:29
Тема недели
Не к рукам 3
В первый год реализации национальных проектов Карелия не смогла освоить почти миллиард рублей из выделенной на эти цели суммы.
Карельские рыбные заводы не останавливают работу даже в кризис
25.08.2020 09:35
В Петрозаводске открылся новый аэровокзальный комплекс
24.08.2020 10:05
"Это неслучайная смерть" 3
24.08.2020 09:31
Карелии прогнозируют медленное вымирание 2
21.08.2020 11:27
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2020 11:05
Без политики
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
Лето заканчивается и совсем скоро наступит новый учебный год.
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
17.08.2020 11:11
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»