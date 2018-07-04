Раскрыты схемы обмана россиян с бензином

Федерация автовладельцев России (ФАР) утверждает, что абсолютное большинство заправочных станций в стране обманывает потребителей и не доливает в баки автомобилей более 1% оплаченного объема.

В исследовании ФАР утверждается, что около 76 процентов российских АЗС обманывают автовладельцев, пишет Лента.ру.

"За недолив принималось расхождение более 1 процента, между оплаченным и фактически полученным топливом. В результате недолив выявлен на 76 процентах АЗС", — говорится в сообщении.

В выборке ФАР поучаствовали всего 43 заправки в 13 регионах России, из-за чего говорить о репрезентативности выборки затруднительно.

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В среднем сети АЗС недоливают около 5 процентов оплаченного бензина. Максимальный недолив топлива зафиксирован на заправках крупных федеральных и региональных сетей (ФАР не приводит конкретных названий) и составил 19 процентов. В результате недолива на некоторых заправках реальная стоимость литра бензина составляет не заявленные 44-45 рублей, а 55 рублей за литр.

Более того, на большинстве заправок качество топлива не соответствовало заявленным стандартам.

"Недолив топлива — это не только обман потребителя, но и элемент недобросовестной конкуренции. Используя недолив, недобросовестные участники рынка фактически продают топливо по более высокой рыночной цене, которое еще не соответствует требованиям технического регламента", — говорится в сообщении ФАР.

В конце июня заместитель министра финансов Илья Трунин пообещал, что власти предпринимают максимум усилий для стабилизации цен на бензин, который с начала 2018 года вырос почти на три рубля за литр. Ключевая мера правительства — введение отрицательного акциза на топливо, что должно нивелировать рост цен.