Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
22:00, 04 Июля 2018

Раскрыты схемы обмана россиян с бензином

По теме

ФОТО: 55-летняя Жанна Агузарова полностью обнажилась в честь победы российских футболистов (18+)
04.07.18 21:30
Госдума в первом чтении поддержала пожизненный срок для педофилов
04.07.18 21:05
Роспотребнадзор рассказал, где в стране самый грязный воздух
04.07.18 20:40
Все новости
Загрузка...

Федерация автовладельцев России (ФАР) утверждает, что абсолютное большинство заправочных станций в стране обманывает потребителей и не доливает в баки автомобилей более 1% оплаченного объема.

В исследовании ФАР утверждается, что около 76 процентов российских АЗС обманывают автовладельцев, пишет Лента.ру.

"За недолив принималось расхождение более 1 процента, между оплаченным и фактически полученным топливом. В результате недолив выявлен на 76 процентах АЗС", — говорится в сообщении.

В выборке ФАР поучаствовали всего 43 заправки в 13 регионах России, из-за чего говорить о репрезентативности выборки затруднительно.

Россия бросает одних союзников ради других. Все дело в нефти
В среднем сети АЗС недоливают около 5 процентов оплаченного бензина. Максимальный недолив топлива зафиксирован на заправках крупных федеральных и региональных сетей (ФАР не приводит конкретных названий) и составил 19 процентов. В результате недолива на некоторых заправках реальная стоимость литра бензина составляет не заявленные 44-45 рублей, а 55 рублей за литр.

Более того, на большинстве заправок качество топлива не соответствовало заявленным стандартам.

"Недолив топлива — это не только обман потребителя, но и элемент недобросовестной конкуренции. Используя недолив, недобросовестные участники рынка фактически продают топливо по более высокой рыночной цене, которое еще не соответствует требованиям технического регламента", — говорится в сообщении ФАР.

В конце июня заместитель министра финансов Илья Трунин пообещал, что власти предпринимают максимум усилий для стабилизации цен на бензин, который с начала 2018 года вырос почти на три рубля за литр. Ключевая мера правительства — введение отрицательного акциза на топливо, что должно нивелировать рост цен.

По теме

ФОТО: 55-летняя Жанна Агузарова полностью обнажилась в честь победы российских футболистов (18+)
04.07.18 21:30
Госдума в первом чтении поддержала пожизненный срок для педофилов
04.07.18 21:05
Роспотребнадзор рассказал, где в стране самый грязный воздух
04.07.18 20:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.06.2018, 21:30
ФОТО: От Волочковой, показавшей грудь, отвернулась дочь
27.06.2018, 19:40
Откуда у Пугачевой и Галкина появился третий ребенок?
30.06.2018, 18:22
ВИДЕО: В Петрозаводске идет эвакуация торговых центров
28.06.2018, 15:57
На рыбалке в Карелии погиб известный дизайнер из Ярославля
30.06.2018, 17:33
ФОТО: Из торговых центров в Петрозаводске эвакуировали посетителей
30.06.2018, 13:18
ВИДЕО: Что происходит на Дне города в эту минуту

Аналитика

02.07.2018 11:29
Политкухня
Ничего не боится 7
Одной из причин начинающихся непопулярных в России реформ политологи обоснованно называют "растущую политическую самоуверенность президента".
"Мы учили людей бороться за свои права"
02.07.2018 11:27
Офтальмологический центр Карелии расширяется
29.06.2018 13:57
Заплатили и забыли 1
28.06.2018 12:43
"Деревне отрубают голову" 7
27.06.2018 17:17
Вся аналитика

Чтиво

03.07.2018 11:19
Без политики
Александр Ершов. Свой среди других 1
"Я ни разу не пожалел, что принял приглашение работать в Прионежской сетевой компании".
Приходи за здоровьем вовремя
03.07.2018 09:25
Самоотверженно и безбашенно
02.07.2018 12:32
Благодатная свадьба 2
27.06.2018 16:01
архив чтиво

Медиа

Выступление Корнелюка на Дне города в Петрозаводске
01.07.2018 15:35
все фото и видео

Опрос

Примите ли вы участие в митингах против повышения пенсионного возраста?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»