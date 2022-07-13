Раскрыты способы поддержать нормальное самочувствие при повышенном стрессе

Врач рассказал, как можно попытаться сохранить нормальное самочувствие в период стресса.

Способы поддержать нормальное самочувствие при повышенном стрессе, неблагоприятной экологической ситуации и большом количестве рабочих задач в беседе с «Мослентой» раскрыл главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач консультативно-диагностической поликлиники № 121, кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников.

По словам специалиста, чтобы у организма были силы справляться со стрессами, необходимо в первую очередь поддерживать иммунитет и соблюдать правила здорового образа жизни: полноценно и качественно высыпаться, придерживаться сбалансированного питания, поддерживать физическую активность. Кроме того, необходимо контролировать информационные потоки, стараясь меньше уделять внимания негативной информации.

Врач также посоветовал cбалансированно чередовать нагрузки и отдых. «Для поддержания психоэмоционального здоровья необходимо генерировать положительные эмоции: находить время на общение с близкими, с друзьями, бывать на природе», — продолжил эксперт.