Раскрыты тайные записки скончавшегося Кобзона

Украинский композитор Владимир Быстряков рассказал о "блокноте добрых дел" у народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

Оказалось, что певец всегда старался помочь людям и даже вел для этой цели записи, пишут "Дни.ru".

В блокноте Кобзона были пометки и напоминания, кому и чем певец в силах помочь. "Этому – протезы, этому – квартиру, этого – восстановить на работу, этому – путевку. Он работал на людей", – вспомнил Быстряков.

Отдельно стоит отметить, что Кобзон пришел на помощь брату своего близкого друга, драматурга и поэта Александра Вратарева, в трудный момент, передает телеканал NewsOne. Когда выяснилось, что у того лейкемия, народный артист СССР приехал из Нальчика в Москву, чтобы объехать на личном автомобиле с близким Вратарева "все инстанции".

Помимо этого, Быстряков подчеркнул, что восхищен мужеством Кобзона. Речь идет о захвате заложников в театре на Дубровке в 2002 году, когда певец договаривался с террористами, рискуя собственной жизнью.

Напомним, 30 августа 2018 года в Москве на 81-м году жизни скончался прославленный советский и российский певец Иосиф Кобзон. Артист долгое время боролся со страшным недугом.