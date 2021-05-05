Многие банки используют уловки, пользуясь отсутствием у клиентов финансового образования и нежеланием их вчитываться в текст договора.

Об этом агентству «Прайм» рассказал юрист Павел Уткин.

По его словам первый и самый актуальный инструмент в последнее время, на котором банки прилично «нагревают» клиентов — ипотека.

«Здесь способов может быть несколько — это повышение ставки в случае допущения просрочек, навязывание различных страховых продуктов или открытие якобы бесплатной кредитной карты бонусом», — говорит эксперт.

Пересмотр ставки в одностороннем порядке прописывается в 95% договоров кредитования, но именно в ипотеке он сильнее всего бьет по карману заемщика из-за суммы займа и срока его погашения. Особенно часто этот кейс будет всплывать в ближайшие год-полтора, когда ряд должников не смогут гасить платежи по льготной ипотеке в срок.

То есть, банк может либо поднять ставку на какой-то небольшой процент, к примеру, на 0,1%, как покрытие убытков.

«В результате пересчитываться будет вся сумма кредита и, само собой, общий долг прилично возрастет», — пояснил Уткин.

Оформление страховых продуктов — тоже история, которой банки активно пользуются, навязывая услуги страховых компаний, с которыми заключено партнерское соглашение или агентский договор. На выходе получается, что страховка доходит до 2-4% от общей стоимости кредита и оформить самому ее было гораздо дешевле, как минимум на 30%.

Выпуск якобы бесплатной кредитной карты — это тоже трюк для повышения маржинальности.

«Нужно понимать, что бесплатных кредитных карт не бывает. Определенная сумма за обслуживание счета будет списываться независимо от того, была ли сумма кредита погашена в срок или нет», — предупреждает юрист.

Кроме этого, банки не регламентируют беспроцентный период по кредитным картам, выпущенным в дополнение к ипотечным продуктам. Он может составлять как условные 60 дней, так и ноль. Соответственно, реальная методика расчета платежей может сильно отличаться от той, что озвучивается непосредственно в офисе банка.

Еще один популярный способ обмана клиентов — это завышенная ставка по вкладам. Суть кейса в том, что повышенная ставка будет действовать не более трех месяцев, а после этого она опустится много ниже той, по которой вклад был открыт до этого.

«Стоит еще раз отметить, что все проблемы клиентов банков — от нехватки минимальных юридических знаний, отсутствия базовой финансовой грамотности, а также нежелания полностью прочитать договор, хотя 10 минут потраченного времени могут впоследствии сэкономить десятки, а то и сотни тысяч рублей», — подытожил эксперт.