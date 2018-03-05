Раскрыты зарплаты российских чиновников

Средняя заработная плата служащих федеральных госорганов в 2017 году выросла на 2,7 процента, до 118,8 тысячи рублей в месяц.

Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Росстата. При этом средняя зарплата в России в прошлом году составила 39 тысяч рублей, в Москве — 94,9 тысячи рублей. Самые высокие зарплаты среди чиновников в 2017 году были зафиксированы в аппарате правительства (227,2 тысячи рублей), администрации президента (217,4 тысячи рублей) и Счетной палате (180,7 тысячи рублей).

Меньше других в прошлом году зарабатывали госслужащие в Федеральном агентстве по печати (59,8 тысячи рублей), Федеральном агентстве по недропользованию (60,2 тысячи рублей) и Федеральном агентстве по туризму (61,3 тысячи рублей), отмечает издание.

Быстрее всего в прошлом году зарплаты росли в Следственном комитете (на 33 процента), в Федеральном агентстве по делам национальностей (плюс 22%) и Федеральной службе судебных приставов (плюс 18%). В то же время сократились зарплаты у чиновников Федерального агентства научных организаций (на 7,5%), Федерального лесного агентства (минус 7%) и Центральной избирательной комиссии (минус 7%).

За 2017 год реальные доходы россиян упали на 1,7% против падения на 5,8% по итогам 2016 года. При этом реальные зарплаты россиян в январе продемонстрировали рост, поднявшись на 6,2%. За 2017 год реальные зарплаты выросли на 3,5%

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2018 года, по оценке Росстата, составила 38,4 тысячи рублей и по сравнению с январем 2017 года выросла на 8,5%.