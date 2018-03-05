Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
20:40, 05 Марта 2018

Раскрыты зарплаты российских чиновников

По теме

Ученый рассказал о вреде сексуального воздержания
05.03.18 23:30
Штраф за отказ застегнуть ремень в самолете увеличится в 10 раз
05.03.18 22:00
ВИДЕО: Анастасия Волочкова "убила" Instagram странным танцем в задранной юбке
05.03.18 21:30
Все новости
Загрузка...

Средняя заработная плата служащих федеральных госорганов в 2017 году выросла на 2,7 процента, до 118,8 тысячи рублей в месяц.

Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Росстата. При этом средняя зарплата в России в прошлом году составила 39 тысяч рублей, в Москве — 94,9 тысячи рублей. Самые высокие зарплаты среди чиновников в 2017 году были зафиксированы в аппарате правительства (227,2 тысячи рублей), администрации президента (217,4 тысячи рублей) и Счетной палате (180,7 тысячи рублей).

Меньше других в прошлом году зарабатывали госслужащие в Федеральном агентстве по печати (59,8 тысячи рублей), Федеральном агентстве по недропользованию (60,2 тысячи рублей) и Федеральном агентстве по туризму (61,3 тысячи рублей), отмечает издание.

Быстрее всего в прошлом году зарплаты росли в Следственном комитете (на 33 процента), в Федеральном агентстве по делам национальностей (плюс 22%) и Федеральной службе судебных приставов (плюс 18%). В то же время сократились зарплаты у чиновников Федерального агентства научных организаций (на 7,5%), Федерального лесного агентства (минус 7%) и Центральной избирательной комиссии (минус 7%).

За 2017 год реальные доходы россиян упали на 1,7% против падения на 5,8% по итогам 2016 года. При этом реальные зарплаты россиян в январе продемонстрировали рост, поднявшись на 6,2%. За 2017 год реальные зарплаты выросли на 3,5%

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2018 года, по оценке Росстата, составила 38,4 тысячи рублей и по сравнению с январем 2017 года выросла на 8,5%.

По теме

Ученый рассказал о вреде сексуального воздержания
05.03.18 23:30
Штраф за отказ застегнуть ремень в самолете увеличится в 10 раз
05.03.18 22:00
ВИДЕО: Анастасия Волочкова "убила" Instagram странным танцем в задранной юбке
05.03.18 21:30
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
vatnik
2018-03-05 22:20:38
Бред. Росстат, как обычно. Основная масса получает 20000 руб.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.03.2018, 19:40
ВИДЕО: Андрей Кончаловский сделал роскошный подарок своей супруге Юлии Высоцкой
27.02.2018, 09:29
Морозы в Карелии отступят к весне
01.03.2018, 17:40
Центральная газета Финляндии написала про суд об изъятии здания у "секты" в Карелии
28.02.2018, 21:30
Трусы известной певицы не понравились зрителям и подписчикам
01.03.2018, 12:49
Баба с пакетами
02.03.2018, 16:20
СРОЧНО: Нелидов приговорен к 8 годам колонии строгого режима

Аналитика

05.03.2018 16:39
Тема недели
"Я надеюсь, у вас в душе еще хуже, чем у меня" 3
Каким мы запомним Андрея Нелидова, приговоренного к 8 годам колонии за получение взятки.
Куда везут собранный в Петрозаводске снег: любопытные фото и видео 7
01.03.2018 15:55
Как правильно выбрать квартиру?
01.03.2018 13:06
"А вдруг метеорит прилетит?" 6
27.02.2018 11:23
"Мы живем как после войны" 11
26.02.2018 13:16
Вся аналитика

Чтиво

01.03.2018 12:49
Без политики
Баба с пакетами 16
Никто не должен потеряться в Петрозаводске. Особенно, фрики.
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
Высокие технологии во имя здоровья 
28.02.2018 16:19
"Переобуваются в прыжке" 1
28.02.2018 14:36
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым от 1.03
01.03.2018 16:48
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»