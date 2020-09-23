Раскрыты доходы самых известных российских телеведущих

Раскрыты доходы 13 главных ведущих общественно-политических шоу на российских каналах.

Как сообщает издание The Insider, затраты бюджета в 2021 году на поддержку СМИ увеличатся сразу на 40% по сравнению с теми, что планировались прошлой осенью: почти 103 млрд рублей поделят между собой Первый канал, RT, НТВ, "ТВ Центр", ВГТРК и другие близкие к государству медиа.

Самый большой доход оказался у ведущего шоу "Время покажет" Артема Шейнина. От АО "Первый Канал" за год он получил 99 млн 738 тысяч 542 рубля.

Второе и третье места поделили Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян (36+60+60 млн рублей, по оценке издания).

На четвертом месте - Владимир Соловьев. Только официальный годовой доход ведущего, по данным The Insider, составляет 52,6 млн рублей.

На пятом месте Алексей Пушков (18,2 млн рублей).

Всего в списке содержится информация о 13 вип-персонах и их доходах.

Сведения о доходах ведущих издание получило от источника, имеющего доступ к базам ФНС.