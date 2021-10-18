«Союз родителей Карелии» обратился в прокуратуру в связи с введенной в регионе системой QR-кодов, которую считает незаконной.

Движение «Союз родителей Карелии», объединяющее родительскую общественность и гражданских активистов республики, при поддержке регионального отделения КПРФ собрало подписи и обратилось с заявлением в прокуратуру республики, требуя дать оценку новому распоряжению главы региона, согласно которому жителям был ограничен свободный вход в медицинские учреждения, учреждения образования, культуры и спорта.

По мнению авторов обращения, ограничения по признаку наличия или отсутствия прививок, ПЦР-тестов или иных справок нарушают конституционные права и свободы граждан.

«Мы, как родители, действующие в интересах своих несовершеннолетних детей, а также от имени и по поручению родительского сообщества, выступающего за соблюдение законного права детей и родителей на медицинское обслуживание и образование, категорически против незаконных ограничений, введенных Распоряжением 08 октября 2021 года № 622-р, - говорится в обращении. - Мы, граждане России, проживаем в государстве с демократическими принципами управления, которые регламентируются Конституцией и Законами РФ, которые гарантируют нам равные права и запрещают сегрегацию граждан на какие-либо группы и классы по каким бы то ни было признакам».

По мнению авторов обращения, распоряжение властей Карелии не является заботой о здоровье жителей, а вызывает социальную рознь, так как привитые члены общества также являются носителями и распространителями вируса. Лица, полностью вакцинированные от COVID-19, в случае инфицирования штаммом "дельта" могут стать переносчиками такого же объема вирусных частиц, что и люди, которые не прививались, напоминают авторы обращения.

Кроме этого, гражданские активисты считают, что распоряжение главы Карелии противоречит федеральному закону "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

«Медицинские организации, подведомственные министерству здравоохранения Республики Карелия обязаны оказывать гражданам бесплатную медицинскую помощь, в том числе и плановую», - говорится в обращении.

«В настоящее время родители и просто граждане Республики Карелия обеспокоены ситуацией, когда совершеннолетних граждан и родителей учащихся с 15.10.2021 года не будут пускать в медицинские учреждения, учреждения образования, культуры и спорта без предъявления QR-кода о полной вакцинации, отрицательного результата ПЦР-исследования, действительного в течение 3-х дней, сведений о перенесенном заболевании коронавирусной инфекции, предъявления паспорта, несмотря на то, что в силу положений Семейного Кодекса РФ родители обязаны заботиться о здоровье своих детей, об их образовании».

Авторы обращения просят прокуратуру проверить Распоряжение главы Республики Карелия от 08 октября 2021 года № 622-р, на предмет законности и соответствия требованиям Конституции РФ и федеральных законов.

Также они считают необходимым запросить локальные акты медицинских организаций, организаций культуры, образования и спорта, в которых планируется ограничить вход для лиц, не имеющих QR-код о полной вакцинации, отрицательного результата ПЦР-исследования, действительного в течение 3-х дней, сведений о перенесенном заболевании коронавирусной инфекции, и запросить полномочия на контроль здоровья граждан у должностных лиц данных организаций.

По мнению представителей «Союза родителей Карелии», необходимо принять предупредительные меры с целью защиты прав на беспрепятственный вход в медицинские учреждения, оказывающие плановую медицинскую помощь, учреждения культуры, образования, спортивные учреждения, в том числе для сопровождения детей, которые посещают секции и кружки, а также для родителей, которые тоже посещают секции и кружки, например, бассейн.

При наличии признаков состава административного правонарушения либо признаков уголовного преступления в действиях должностных лиц, вынесших распоряжения на ограничение входа в медицинские учреждения, учреждения культуры, образования и спортивные объекты города, представители «Союза родителей Карелии» требуют решить вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении или уголовного дела в отношении должностного лица.