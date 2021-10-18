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«Распоряжение властей Карелии не является заботой о здоровье жителей, а вызывает социальную рознь»

Новости. Общество
11:00, 18 Октября 2021
фото: коллаж © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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«Союз родителей Карелии» обратился в прокуратуру в связи с введенной в регионе системой QR-кодов, которую считает незаконной.

Движение «Союз родителей Карелии», объединяющее родительскую общественность и гражданских активистов республики, при поддержке регионального отделения КПРФ собрало подписи и обратилось с заявлением в прокуратуру республики, требуя дать оценку новому распоряжению главы региона, согласно которому жителям был ограничен свободный вход в медицинские учреждения, учреждения образования, культуры и спорта.

По мнению авторов обращения, ограничения по признаку наличия или отсутствия прививок, ПЦР-тестов или иных справок нарушают конституционные права и свободы граждан.

«Мы, как родители, действующие в интересах своих несовершеннолетних детей, а также от имени и по поручению родительского сообщества, выступающего за соблюдение законного права детей и родителей на медицинское обслуживание и образование, категорически против незаконных ограничений, введенных Распоряжением 08 октября 2021 года  № 622-р, - говорится в обращении. - Мы, граждане России, проживаем в государстве с демократическими принципами управления, которые регламентируются Конституцией и Законами РФ, которые гарантируют нам равные права и запрещают сегрегацию граждан на какие-либо группы и классы по каким бы то ни было признакам».

По мнению авторов обращения, распоряжение властей Карелии не является заботой о здоровье жителей, а вызывает социальную рознь, так как привитые члены общества также являются носителями и распространителями вируса. Лица, полностью вакцинированные от COVID-19, в случае инфицирования штаммом "дельта" могут стать переносчиками такого же объема вирусных частиц, что и люди, которые не прививались, напоминают авторы обращения.

Кроме этого, гражданские активисты считают, что распоряжение главы Карелии противоречит федеральному закону "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

«Медицинские организации, подведомственные министерству здравоохранения Республики Карелия обязаны оказывать гражданам бесплатную медицинскую помощь, в том числе и плановую», - говорится в обращении.

«В настоящее время родители и просто граждане Республики Карелия обеспокоены ситуацией, когда совершеннолетних граждан и родителей учащихся с 15.10.2021 года не будут пускать в медицинские учреждения, учреждения образования, культуры и спорта без предъявления QR-кода о полной вакцинации, отрицательного результата ПЦР-исследования, действительного в течение 3-х дней, сведений о перенесенном заболевании коронавирусной инфекции, предъявления паспорта, несмотря на то, что в силу положений Семейного Кодекса РФ родители обязаны заботиться о здоровье своих детей, об их образовании».

Авторы обращения просят прокуратуру проверить Распоряжение главы Республики Карелия от 08 октября 2021 года  № 622-р, на предмет законности и соответствия требованиям Конституции РФ и федеральных законов.

Также они считают необходимым запросить локальные акты медицинских организаций, организаций культуры, образования и спорта, в которых планируется ограничить вход для лиц, не имеющих QR-код о полной вакцинации, отрицательного результата ПЦР-исследования, действительного в течение 3-х дней, сведений о перенесенном заболевании коронавирусной инфекции, и запросить полномочия на контроль здоровья граждан у должностных лиц данных организаций.

По мнению представителей «Союза родителей Карелии», необходимо принять предупредительные меры с целью защиты прав на беспрепятственный вход в медицинские учреждения, оказывающие плановую медицинскую помощь, учреждения культуры, образования, спортивные учреждения, в том числе для сопровождения детей, которые посещают секции и кружки, а также для родителей, которые тоже посещают секции и кружки, например, бассейн.

При наличии признаков состава административного правонарушения либо признаков уголовного преступления в действиях должностных лиц, вынесших распоряжения на ограничение входа в медицинские учреждения, учреждения культуры, образования и спортивные объекты города, представители «Союза родителей Карелии» требуют решить вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении или уголовного дела в отношении должностного лица.

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Комментарии

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Zim
2021-10-18 14:55:13
Почему нельзя сделать отдельные поликлиники, или отдельные дни приема для тех, кто не привился и тех у кого нет теста ПЦР?
Житель Карелии
2021-10-18 14:10:52
А за то, что ограничивают право получение медицинской помощи (заметьте гражданам РФ) сидеть им на судебной скамье. Уверен, что увижу это.
Сеня
2021-10-18 14:35:31
Житель Карелии, я тоже пойду посмотреть на них на скамье хе хе
voron
2021-10-18 14:07:28
губернатор, который запрещает здоровым людям не имеющим пресловутого, ничего не гарантирующего кода посещать лечебные учреждения осуществляет откровенный геноцид, так как лишает людей положенной по конституции врачебной помощи. Такому "губернат0ру" не отвечающему за свои распоряжения пора в отставку !
Сеня
2021-10-18 14:26:34
voron, пора , при чём давно .
Так , если его избирало 17,9 % населения и назначал Путин , поэтому он и плевал на всех с" высокой колокольни ". Думаю. и прокуратура и суд покрывают это беззаконие . хм.
Изя
2021-10-18 13:17:56
Бесполезное обращение , замылят всё , на законы всем плевать ))) :)
Саныч
2021-10-18 12:30:07
Кто эти люди и почему они берут на себя смелость говорить от родителей?
Беня
2021-10-18 14:23:05
Саныч, иноагенты, кто-кто...
Плейшнер
2021-10-18 11:49:15
В нормальном правовом государстве за такие распоряжения давно бы сняли с должности и отдали под суд .
Беня
2021-10-18 14:25:09
Плейшнер, назовите мне наименование действующего нормального правового государства. Хватит уже этих интелегенских причитаний :)
Филя
2021-10-18 11:48:23
Смешно то, что никто не обращается к депутатам Заксобрания, только что "избранным"!? Понимают, что бесполезно ,и правильно понимают...сами бьются...
Бабенка
2021-10-18 11:46:17
Больше всех истерит леопольдишка, ибо не сможет продать свою макулатуру на агрекалчнутой тусовке
Leopol'd
2021-10-18 11:28:24
Да похрен руководству любые возражения. Только-только их мечты стали сбываться! Пришла пандемия и сразу стало можно реализовывать любую блажь! И не надо изучать законодательство, не надо оглядываться на федеральные законы. Захотел-приказал. И никаких ограничений! Прям как в армии ("исполнить, а затем обжаловать), только служить не надо!
Изя
2021-10-18 13:15:54
Leopol'd, захотел украл чего надо )))
Горожанин
2021-10-18 11:20:01
Еще спортивную общественность забыли подключить. А КПРФ только компрометирует себя участием в таких акциях. По 300 человек в сутки заболевает, "Скорая помощь" мечется по городу, конечно власть должна меры принимать! И даже более жесткие. А эти "активисты" или их родственники еще не болели видимо ....
Житель Карелии
2021-10-18 11:35:31
Горожанин, Путин же сказал , что вакцинирование добровольное. Объясни нам как стыкуется проведение игр Евро в СПб и введения ограничений по ковиду? Или рост заболевших и одновременное открытие полетов с 7 странами? Почему зп поднимают не врачам, а силовикам? Где наибольшее скопление людей? Правильно, в ТЦ и транспорте. Почему их не закрывают или не ограничивают количество посетителей/пассажиров? Говоришь, что врачи не справляются. А кто последние годы занимался оптимизацией системы здравоохранения РФ? Обама и Трамп?
Seven Gates
2021-10-18 13:23:55
Житель Карелии, правильно говорите, РЖД перевозит пассажиров, как сельдей в бочке - лишь бы поплотней натолкать, там я и подхватил эту заразу, из-за необходимости ехать. Но доступ ограничивают к поликлиникам.
АК
2021-10-18 13:02:43
Житель Карелии, подписываюсь под каждым словом!
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