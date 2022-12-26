Рассеянный грабитель в районе Карелии смог пропить только часть денег — остальное потерял

В Пудоже местный житель ограбил приятеля, а пока бежал, потерял часть добычи, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пудожского района поступило сообщение о грабеже, случившемся в одной из городских квартир. Полицейские установили обстоятельства происшествия.

Вечером к местному жителю заглянул 33-летний приятель, чтобы одолжить пару сотен рублей. Хозяин квартиры как раз получил пенсию: он достал кошелёк, чтобы отсчитать требуемую гостем сумму. В этот момент визитёр, по версии дознания, выхватил купюры из кошелька — всего 9 000 рублей, после чего скрылся.

Впоследствии, как установили сотрудники уголовного розыска, подозреваемый часть денег потерял, часть потратил на покупку алкоголя.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело.