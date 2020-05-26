Расширен перечень отраслей экономики Карелии, пострадавших от эпидемии

Перечень отраслей экономики, понесших убытки из-за пандемии коронавируса, в Карелии пополнили еще 8 сфер бизнеса – они получат право на господдержку.

Об этом сообщил министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев во время онлайн-семинара для предпринимателей, организованного на официальной странице правительства Вконтакте.

По его словам, 4 отрасли внесены в перечень по аналогии с федеральным списком, а еще по 4 сферам бизнеса решение было принято на региональном уровне. Какую отрасль Ермолаев привел в качестве примера, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".