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Расширен перечень отраслей экономики Карелии, пострадавших от эпидемии

Новости. Экономика
13:07, 27 Мая 2020
фото: pixabay
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Перечень отраслей экономики, понесших убытки из-за пандемии коронавируса, в Карелии пополнили еще 8 сфер бизнеса – они получат право на господдержку.

Об этом сообщил министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев во время онлайн-семинара для предпринимателей, организованного на официальной странице правительства Вконтакте.

По его словам, 4 отрасли внесены в перечень по аналогии с федеральным списком, а еще по 4 сферам бизнеса решение было принято на региональном уровне.

Какую отрасль Ермолаев привел в качестве примера, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2020-05-27 14:12:35
Не нашел тут перечень отраслей.
новый
2020-05-27 13:49:13
Одобряю. Зубные врачи полезны для общества. В отличии от стендаперов и бренчателей на гитарах.
Гость
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