Растущая в Карелии 360-летняя сосна может стать российским деревом года

Шишкинская валаамская сосна участвует в голосовании за главное дерево страны, сообщили в Минприроды Карелии.

Шишкинская сосна растерт на Валааме. Возраст дерева – 360 лет. Большая раскидистая и живописная сосна разделяется на несколько стволов. Считается, что именно эту сосну в 1858 году изобразил на своей картине «Сосна на Валааме» всемирно известный художник Иван Шишкин.

Помочь карельской сосне получить статус самого старовозрастного дерева может каждый. Голосование проходит на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» до 1 августа. Валаамская сосна участвует в конкурсе под номером 15.

Голосование не требует заполнения специальных анкет, анонимно и бесплатно.

«Российское дерево года» - национальный отборочный этап ежегодного международного конкурса «Европейское дерево года», который проводится с 2011 года во всех европейских странах и с каждым годом становится все популярнее.

Россия участвует в престижном международном конкурсе с 2018 года и стабильно попадает в тройку призеров. Абрамцевский дуб (2019 год) занял почетное второе место. Белгородский дуб (2018 год), Одинокий тополь из Калмыкии (2020) и Древний платан из Дагестана (2021) получили бронзу.