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Растущая в Карелии 360-летняя сосна может стать российским деревом года

Новости. Общество
11:21, 28 Мая 2021
фото: Минприроды Карелии/vk.com/public201336764

Шишкинская валаамская сосна участвует в голосовании за главное дерево страны, сообщили в Минприроды Карелии.

Шишкинская сосна растерт на Валааме. Возраст дерева – 360 лет. Большая раскидистая и живописная сосна разделяется на несколько стволов. Считается, что именно эту сосну в 1858 году изобразил на своей картине «Сосна на Валааме» всемирно известный художник Иван Шишкин.

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26.05.2021 13:20

Помочь карельской сосне получить статус самого старовозрастного дерева может каждый. Голосование проходит на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» до 1 августа. Валаамская сосна участвует в конкурсе под номером 15.

Голосование не требует заполнения специальных анкет, анонимно и бесплатно.

«Российское дерево года» - национальный отборочный этап ежегодного международного конкурса «Европейское дерево года», который проводится с 2011 года во всех европейских странах и с каждым годом становится все популярнее.

Россия участвует в престижном международном конкурсе с 2018 года и стабильно попадает в тройку призеров. Абрамцевский дуб (2019 год) занял почетное второе место. Белгородский дуб (2018 год), Одинокий тополь из Калмыкии (2020) и Древний платан из Дагестана (2021) получили бронзу.

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Комментарии

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Kon
2021-05-28 13:02:18
В Царевичах, рядом с часовней стоит сосна. Говорят что во времена Петра она уже была.
Гость
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