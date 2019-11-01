"Раз нашел, значит - твое": Петрозаводчанин украл деньги с карты пенсионерки

В полицию с заявлением о краже обратилась 70-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Женщина потеряла банковскую карту. После этого неизвестный похитил со счета более 5,7 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 59-летнего подозреваемого. Мужчина рассказал, что нашел карту на полу в общественном транспорте и взял себе. Он расплатился в нескольких продовольственных магазинах чужими деньгами.



Злоумышленник сообщил, что поступать так можно: "Раз нашел, значит - твое".

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в августе житель Костомукши пропил в баре чужие деньги.