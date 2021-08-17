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Разбитые дороги ремонтируют в отдаленном микрорайоне Петрозаводска

Новости. Общество
10:17, 18 Августа 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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На улице Труда в Соломенном уложат более трех тысяч квадратных метров нового асфальта, сообщили в администрации Петрозаводска.

Подрядчик, ООО «Амтек», разбирает существующее покрытие, фрезерует старый асфальт на улице Труда. На месте планируется уложить 3200 кв.м нового дорожного полотна. Также в Соломенном накануне отфрезеровали Гористую улицу. Сегодня, 18 августа, подрядчик планирует приступить к ремонту Шуйской улицы в Сулажгоре, а в ближайшее время начать работы на проезде Автолюбителей в Песках.

В мэрии напомнили, в рамках муниципального контракта ООО «Амтек» восстановит более 20 объектов в разных районах города. Их общая площадь составит почти 30 тыс. кв.м. Средства выделили из Дорожного фонда республики. Подрядчику предстоит отремонтировать участки на улицах Антонова, Учительской, Труда, Шуйской, Красной, Ульянова, Тупиковой, Гористой, Черняховского, Мончегорской, на проездах Автолюбителей, Почтовом, Надвоицком и Белинского, в Ругозерском и Карбасном переулках и др. Часть работ будет синхронизирована с ремонтом объектов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В перечень также войдут некоторые общегородские территории, нуждающиеся в восстановлении. Работы планируется завершить в октябре.

Ранее администрация Петрозаводска рассказала, какие дороги в городе теперь будут без ям.

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