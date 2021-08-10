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Администрация Петрозаводска рассказала, какие дороги в городе теперь будут без ям

Новости. Общество
07:50, 11 Августа 2021
фото: Администрация Петрозаводска

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В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» АО «АБЗ-Дорстрой» продолжает ремонт магистралей и тротуаров карельской столицы, сообщили в мэрии.

Подрядчик приступил к восстановлению Олонецкой улицы на Перевалке. В минувшие выходные в этом месте фрезеровали старое покрытие.

На Октябрьском проспекте продолжается демонтаж бортового камня. На улице Попова укладывают верхний слой покрытия проезжей части и ремонтируют тротуары. На Краснофлотской улице подрядчик восстанавливает лестничные спуски на тротуарах, все остальные работы здесь завершены. На Берёзовой аллее дорожники демонтируют старый и устанавливают новый бортовой камень. На улице Маршала Мерецкова подрядчик укладывает верхний слой покрытия на участке от проспекта Александра Невского до Загородной улицы.

После завершения этих работ организация приступит к фрезерованию старого асфальта на участке от набережной Ла-Рошель до проспекта Александра Невского. На Ключевой и Судостроительной улицах продолжается ремонт отдельных участков тротуаров. Такие же работы на улицах Ригачина и Онежской Флотилии близятся к завершению.

В администрации отметили, что на сегодняшний день работы полностью завершены на улицах Сыктывкарской, Пограничной, «Правды», Сулажгорской и Новосулажгорской, на Лесном проспекте и Пряжинском шоссе. За всеми этапами следят специалисты комитета ЖКХ администрации города.

Всего в рамках нацпроекта в 2021-2022 годах в разных районах Петрозаводска планируется обновить 29 улиц и тротуары на семи из них.

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Комментарии

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2021-08-11 08:30:26
Главное к выборам успеть и потом славить педроссов , типа они дороги отремонтировали :)
drug
2021-08-11 08:10:33
СМИ: ..На Октябрьском проспекте продолжается демонтаж бортового камня.
Кто-то из чиновников лукавит.
Работы на проспекте не ведутся !
Два вопроса к чиновникам:
1. Как можно было в одно время запланировать работы на Октябрьском и Варкауса - что взаимодействия с Правительством нет ?
2. Когда возобновится ремонт Октябрьского проспекта и когда закончится - может есть смысл перенести часть работ на 2022.
David.
2021-08-11 09:11:44
drug, Ха ха ха.Нашел где ума искать! :)
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