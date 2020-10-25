Разборки после ДТП на безлюдной дороге в Карелии чуть не стоили жизни водителю

В Калевальском районе на проселочной дороге с водителем устроили разборки, закидав камнями его микроавтобус, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Калевальского района обратился 38-летний житель поселка и пожаловался, что ему разбили транспортное средство. В первоначальных показаниях заявителя события представлялись так: находясь в своем микроавтобусе на проселочной дороге, мужчина заметил, что к нему приближается внедорожник знакомого. Этого молодого человека он знал, в том числе по бизнесу: нанимал к себе на работу, но отношения испортились из-за финансовых разногласий. По словам мужчины, внедорожник развернулся около его микроавтобуса, но так, что врезался в переднюю дверь.

Так как на месте происшествия не было мобильной связи, была достигнута договоренность – водитель внедорожника отъедет туда, где будет зона покрытия связью, вызовет автоинспекторов.

Через некоторое время тот вернулся, сообщил, что вызвал наряд. Но вместо этого, следом приехали знакомые молодого человека. Вся компания стала требовать с заявителя деньги, которые, по их мнению, он должен был вернуть. За устными угрозами последовали и реальные действия: водитель внедорожника схватил с земли камень и бросил его так, что тот пролетел навылет, разбив два окна микроавтобуса.

Испугавшись дальнейшего развития ситуации, заявитель уехал.

По признакам состава преступления было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый, 30-летний местный житель, не отрицал вину за повреждение машины камнями, но сообщал, что никакой дорожной аварии не было.

Устанавливая все обстоятельства происшествия, следователи провели очную ставку потерпевшего и подозреваемого, ряд иных следственных действий и опросили свидетелей – это позволило подтвердить показания подозреваемого. Как выяснили правоохранители, в тот день подозреваемый повстречал потерпевшего, поздоровался, и предложил снять запасное колесо, которое было установлено на прицепе к микроавтобусу. "Запаску" молодой человек ранее одолжил этому знакомому, но так как не нашлось подходящего инструмента, он позвонил близким с просьбой подвезти баллонный ключ. Те привезли инструмент, и разговор вновь зашел о финансовом споре. При этом, разозлившись, молодой человек камнем повредил микроавтобус. Ущерб от своих действий – более 17 000 рублей – он возместил.

Приговор по данному уголовному разбирательству вынесет суд.