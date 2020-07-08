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Разгневанная жительница Карелии кочергой выбила супругу глаз

Новости. Криминал
10:17, 09 Июля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов
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В Петрозаводске ведется следствие по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции поступила информация о том, что в одно из медицинских учреждений госпитализирован 44-летний мужчина, у которого поврежден глаз. Пациенту понадобилась операция.

В ходе беседы с полицейскими он сообщил, что травму получил на улице в результате конфликта с неизвестным. 

Выяснилось, что к преступлению причастна 41-летняя супруга потерпевшего. 

По версии следствия, ссора между супругами произошла дома. В какой-то момент женщина схватила кочергу и нанесла обидчику удар в лицо, повредив глаз.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петрозаводске мужчина избил бывшую жену, пообещав ее похоронить.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Евгений Петрович
2020-07-09 12:06:48
Ладно хоть ничего не откусила и не отрезала!?! Тогда бы инвалид на всю оставшуюся жизнь!
Горожанин
2020-07-09 10:43:38
А почему кочерга не упоминается в Законе об оружии?!
кир
2020-07-09 10:29:58
Мелочи. Есть виды живых существ, когда самки съедают самцов за ненадобностью.
Гость
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