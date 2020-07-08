Разгневанная жительница Карелии кочергой выбила супругу глаз

В Петрозаводске ведется следствие по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, сообщили в МВД Карелии.
В дежурную часть полиции поступила информация о том, что в одно из медицинских учреждений госпитализирован 44-летний мужчина, у которого поврежден глаз. Пациенту понадобилась операция.
В ходе беседы с полицейскими он сообщил, что травму получил на улице в результате конфликта с неизвестным.
Выяснилось, что к преступлению причастна 41-летняя супруга потерпевшего.
По версии следствия, ссора между супругами произошла дома. В какой-то момент женщина схватила кочергу и нанесла обидчику удар в лицо, повредив глаз.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Петрозаводске мужчина избил бывшую жену, пообещав ее похоронить.
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