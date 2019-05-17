Разгневанный пассажир попал в больницу после "избиения" такси в Петрозаводске

Мужчина оплатил поездку, а после разгромил такси, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 32-летний горожанин, который работает таксистом. Он сообщил, что подвозил пассажира, который находился в нетрезвом состоянии.

Оплатив поездку, мужчина стал вести себя неадекватно: повредил ногами двери и крышу, разбил боковое зеркало, испортил крышку багажника. Ущерб превысил 108 тысяч рублей.

Прибывший на место наряд ППС успокоил гражданина, а затем направил его в больницу скорой помощи, так как мужчина повредил руку и плечо, пока наносил удары по кузову автомобиля.



В больничной палате петрозаводанин пробыл недолго и вскоре скрылся, так как знал, что ему предстоит встреча с сотрудниками полиции.

Участковый уполномоченный полиции установил личность и местонахождение подозреваемого, 49-летнего горожанина. Тот дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.