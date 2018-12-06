"Разговоры о том, что на образование, культуру, здравоохранение будет выделено меньше средств, не имеют оснований"

Спикер законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович прокомментировал обновленные параметры бюджета Карелии на 2019 год.

Сегодня, 6 декабря, депутаты законодательного собрания приняли бюджет Карелии на 2019 год во втором чтении. Так, парламентарии приняли важную поправку главы Карелии, которая увеличила доходную часть бюджета на 6,8 млрд рублей. Эти средства поступят из федерального центра. Таким образом, доходная часть бюджета составит - 46,85 млрд рублей, расходы – 46,09 млрд рублей. Принятые поправки прокомментировал спикер парламента Элиссан Шандалович.

"Благодаря серьезной работе, проделанной главой Карелии, республиканским правительством и депутатами законодательного собрания, удалось получить дополнительное финансирование из федеральной казны. Это существенная сумма, которая поможет решить очень серьезные проблемы республики. В частности, практически все вопросы, связанные с выполнением социальных обязательств будут закрыты. Также дополнительные деньги выделяются органам местного самоуправления и на улучшение дорожной инфраструктуры", - подчеркнул Шандалович.

Он отметил, что бюджет Карелии 2019 года, принятый во втором чтении, выше уровня 2018 года и наполнен по всем направлениям. Сохраняется социальная направленность бюджета – расходы на соцсферу составляют 29 млрд 364 тыс рублей (63,7%), что на 2 млрд рублей выше уровня 2018 года.

Совместно с правительством республики депутаты провели большую работу над поправками ко второму чтению бюджета. Принято 12 поправок парламентариев на общую сумму 129 млн рублей.

"Принятые поправки затрагивают очень многие вопросы, волнующие жителей республики. В частности, в сфере здравоохранения выделяется порядка 83 млн рублей на приобретение нового оборудования, в том числе для районных больниц, на продолжение программы по энергосбережению в учреждениях здравоохранения. Также направлены деньги на очень важное направление вакцинопрофилактики. Будет построен ещё один фельдшерско-акушерский пункт. В этом году принято решение о целевой подготовке фельдшеров скорой помощи. Это очень верное направление, которое следует за принятым нами ранее решением о выделении жилья медицинским работникам", - сказал Элиссан Шандалович.

Кроме того, дополнительные средства пойдут на ремонт школ и домов культуры, пополнение автопарка школ республики, продолжится переоснащение пожарных частей.

"Разговоры о том, что на сферу образования, культуру, здравоохранение будет выделено меньше средств, не имеют никаких оснований. Судить надо не по первому чтению, а по второму и третьему чтению бюджета. Например, когда мы принимали бюджет 2018 года, он составлял всего 37 млрд рублей. К концу года он увеличился на 9 млрд рублей. Естественно, эти средства направлялись на развитие республики и улучшение социальной инфраструктуры Карелии. И на 2019 год мы принимаем очень сбалансированный и качественный бюджет, работа над которым будет продолжаться и в течение следующего года", - подвел итог спикер карельского парламента.

Третье чтение бюджета Республики Карелия планируется 14 декабря.