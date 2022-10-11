В Карелии водители, проехавшие десятки километров «вслепую», получили штраф

Госавтоинспекция республики представила статистику нарушений, связанных с использованием телефона за рулем.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в нынешнем году 1600 водителей в республике были привлечены к ответственности за нарушение правил пользования телефоном во время движения.

«Отвлекаясь на телефон, водитель теряет контроль над дорогой, проезжая десятки и даже сотни метров «вслепую», — отметили в ведомстве.

Так, в Медвежьегорском районе автоинспекторы остановили двух водителей — жителя Санкт-Петербурга и местную жительницу — которые разговаривали по телефону во время управления автомобилями.

Нарушителям предстоит оплатить штраф в размере 1500 рублей.