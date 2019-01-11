Разъяренный житель Карелии камнем разбил голову незнакомке

Мужчина обиделся на администрацию бара и по ошибке бросил тяжелый камень в женщину, сообщили в МВД Карелии.

Ноябрьским вечером компания посетителей бара на Древлянке вступила в конфликт с администрацией заведения. Молодых людей выпроводили из помещения.

Мужчина решил выразить недовольство и насолить администраторам. Он поднял тяжелый камень и, намереваясь разбить окно, бросил его в сторону бара.

В это время около заведения случайно оказалась еще одна посетительница. Тяжелый предмет попал ей в голову, причинив серьезные травмы.

По версии следствия, осознав, что произошло, житель Карелии поспешно скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий его личность была установлена полицейскими – 23-летний житель Пряжинского района ранее не привлекался к уголовной ответственности.

На мужчину завели уголовное дело. Уголовно-правовая оценка действий подозреваемого не окончательна.