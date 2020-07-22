Размер зарплаты врачей и учителей собираются рассчитывать по-новому

Средние зарплаты учителей и медицинских работников нужно измерять в соответствии со стандартом жизни региона, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме.

Трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.

"Нужно тогда абсолютно точно себе сказать: надо не средним градусом мерить, а в соответствии со стандартом жизни региона, потому что потребительская только корзина у нас отличается в разы от Севера до Юга, ну конечно так. Я предлагаю обсудить и изменить эти параметры", - сказал Мишустин.

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