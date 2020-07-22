890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Это борьба с режимом, где в жертву принесен ребенок"
Новое
Сегодня 09:13
Раскрыта тайна смерти "кричащей мумии" из Египта
22.07.2020 19:10
Перебежчиком из Карелии в Финляндию оказался россиянин 3
22.07.2020 11:33
Дмитриев получил 3,5 года лишения свободы по обвинению в педофилии 30
22.07.2020 15:05
ГИБДД Петрозаводска оштрафовала водителя, устроившего гонки по городу 10
22.07.2020 11:12
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь" 5
22.07.2020 16:07

Размер зарплаты врачей и учителей собираются рассчитывать по-новому

Новости. Общество
09:16, 23 Июля 2020
фото: pixabay
Загрузка...

Средние зарплаты учителей и медицинских работников нужно измерять в соответствии со стандартом жизни региона, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме.

Трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.

"Нужно тогда абсолютно точно себе сказать: надо не средним градусом мерить, а в соответствии со стандартом жизни региона, потому что потребительская только корзина у нас отличается в разы от Севера до Юга, ну конечно так. Я предлагаю обсудить и изменить эти параметры", - сказал Мишустин.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2020, 17:30
Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
16.07.2020, 16:46
Главный кардиолог Карелии: "Мужчины – это "кардиологический слабый пол"
21.07.2020, 16:16
Снижены ставки для рефинансирования ипотеки в Сбербанке
19.07.2020, 15:32
Подросток утонул в Петрозаводске на Ключевском карьере
22.07.2020, 16:07
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь"

Чтиво

Сегодня 09:13
Личное мнение
"Это борьба с режимом, где в жертву принесен ребенок"
Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев выразил свое мнение о приговоре Юрию Дмитриеву.
Нижнее бельё, купальники и пижамы с большой скидкой
21.07.2020 11:55
Квартира в несколько кликов: почему не стоит затягивать с покупкой жилья в ипотеку
17.07.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»