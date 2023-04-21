Разметку со стеклошариками наносят на дороги Петрозаводска

Этим летом на улицах города положат 17 квадратных километров свежей маркировки, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Подрядчик, компания «Дорлайн», наносит в Петрозаводске новую разметку и обустраивает пешеходные переходы. Этим летом на улицах города появятся 17 квадратных километров свежей маркировки.



В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» разметку нанесут на участках асфальта, которые отремонтировали в прошлом году.



Среди них:



- Карельский проспект (от Комсомольского проспекта до Лыжной улицы);



- Лыжная улица (от Карельского проспекта до улицы Калинина);



- Красная улица (от улицы Анохина до улицы Дзержинского);



- Питкярантская улица (от Сортавальской до Карельского проспекта);



- Анохина (от улицы Гоголя до моста через реку Неглинка);



- Генерала Фролова (от улицы Ровио до Балтийской улицы);



- Железнодорожная улица (от Первомайского проспекта до Шотмана);



- улицы Володарского (от Мерецкова до улицы «Правды»);



- Фридриха Энгельса (от площади Ленина до Красной улицы).



Также по гарантии подрядчик исправит нарушения. Разметку обновят на проспекте Ленина, на нижнем Чапаевском кольце и на площади Ленина, а также улицах Кирова, Куйбышева, Антикайнена, Красноармейской, Гоголя, Заводская Линия, «Правды», Шотмана, Максима Горького, Андропова, Свердлова, Пушкинской, Герцена и Дзержинского.



Полностью завершить работы должны до 30 июля. Маркировку выполняют холодным пластиком со светоотражающими стеклошариками, а также спрей-пластиком холодного нанесения, заявили в мэрии карельской столицы.