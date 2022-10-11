Разобрались, почему власти Карелии пересмотрели прогноз по развитию экономики на 2023 год

По некоторым направлениям прогноз социально-экономического развития Карелии стал более пессимистичным.

Правительство Карелии утвердило проект бюджета республики на 2023 и плановый период 2024–2025 годов. Основные параметры выглядят оптимистично — по прогнозу Минфина собственные доходы региональной казны должны расти даже без увеличения федеральной финансовой помощи, размер дефицита бюджета не выйдет за допустимые пределы, как и объем госдолга.

Эти ожидания основаны на прогнозе социально-экономического развития республики, разработанном министерством экономического развития Карелии на тот же период 2023–2025 годов. Как обычно в этом прогнозе есть три варианта — базовый, консервативный и целевой. Или, проще говоря, реалистичный, пессимистичный и оптимистичный.



Если сравнить их с тем прогнозом, который правительство утвердило в конце 2021 года, то можно заметить, что ожидания на 2023 год изменились. По некоторым направлениям он стал более «пессимистичным», но по другим, напротив, дает основания для оптимизма.



Например, в прошлом году правительство рассчитывало, что индекс промышленного производства в 2023 году, согласно базовому, реалистичному варианту прогноза, составит 102%, то есть промышленность вырастет на 2% по сравнению с 2022 годом.



Теперь этот показатель стал более скромным. Индекс промышленного производства составит всего 101%, а может быть и вовсе останется на уровне 2022 года.



Подробнее читайте в нашем материале «Прогноз экономики Карелии: ожидания и реальность».