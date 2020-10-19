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Разойдемся по-мирному:  мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов продлен до 7 января 2021 года

Новости. Общество
11:00, 20 Октября 2020
фото: © ФНС
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Налоговики Карелии напоминают  плательщикам о возможности заключения мирового соглашения: практика его заключения наиболее актуальна в ситуации, когда несостоятельность должника – результат невозможности своевременного исполнения обязанности по уплате долга.

Постановление о продлении моратория предоставляет право на преференцию для организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в перечень наиболее пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции. В течение  действия моратория они смогут воспользоваться судебной рассрочкой, изменив сроки исполнения своих налоговых обязательств, что поможет сохранить бизнес без потери имущества, без прекращения деятельности и восстановить платежеспособность компании. Узнать, на кого распространяется мораторий, можно с помощью специального сервиса на сайте Федеральной налоговой службы.

Основной целью   мирового соглашения является восстановление платежеспособности компании, удовлетворение требований кредиторов, а в итоге – сохранение истории и деловой репутации, базы клиентов, бизнеса, имущества.

Следует помнить, что мировое соглашение – это один из способов "бескровного" разрешения проблемы, к которому можно прибегнуть на любой стадии банкротства юридических и физических лиц, в том числе и когда уже начата реализация имущества должника. Также его заключение возможно и при рассмотрении заявления о признании должника банкротом до введения процедуры.

Кто принимает решение о заключении мирового соглашения?

Решение со стороны гражданина принимается им самим, со стороны должника – юридического лица принимается руководителем должника, исполняющим обязанности руководителя должника, внешним управляющим или конкурсным управляющим и зависит от процедуры банкротства.

Кто утверждает мировое соглашение и что оно содержит?

Мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере, о сроках погашения задолженности и не противоречить закону, не нарушать права и законные интересы третьих лиц. Утверждает его Арбитражный суд.

Что должен предусматривать проект мирового соглашения?

Проект должен предусматривать полное погашение требований об уплате обязательных платежей и требований РФ по денежным обязательствам ежемесячно, пропорционально, равными долями в течение года с даты утверждения мирового соглашения Арбитражным судом. Также необходимо, чтобы третье лицо предоставило обеспечение исполнения должником условий мирового соглашения в виде залога имущества такого лица, поручительства либо банковской гарантии, соответствующее требованиям к обеспечению исполнения обязанности по уплате налогов и соборов, предусмотренным Налоговым кодексом РФ.

После утверждения мирового соглашения Арбитражным судом дело о банкротстве прекращается, что является основанием для прекращения действия всех ограничений, предусмотренных Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".

Каковы преимущества для сторон мирового соглашения?

Предоставление налоговикам и плательщикам возможности заключать мировые соглашения может существенно упростить и ускорить процедуру рассмотрения налоговых споров, сделав ее более эффективной.

Для налоговиков и компаний урегулирование возникшего спора мирным путем означает сокращение судебных издержек, которые понесла бы каждая из сторон в судебных баталиях.

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