"Разорви смертельную цепочку": Разработчики "Спутник V" создали ролик о важности прививок (ВИДЕО)

"В этот двухминутный ролик мы уместили два года нашей изменившейся жизни. Мы сделали так, чтобы его было интересно смотреть, но пусть вас не обманывает его форма — это самая драматичная история последних десятилетий", - сказали авторы видео.

Как отметили разработчики, основной посыл видео — "только совместная вакцинация способна остановить эту смертельную цепочку": "В этот двухминутный ролик мы уместили два года нашей изменившейся жизни. Мы сделали так, чтобы его было интересно смотреть, но пусть вас не обманывает его форма — это самая драматичная история последних десятилетий".

Как отмечают в пресс-службе, "Спутник V" применяют в 71 стране, где проживает 4 миллиарда человек. А число спасённых жизней "исчисляется миллионами".

По данным на 8 ноября, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 237543 жителя Карелии. Это 49% от численности взрослого населения республики. Полностью привились 216 321 - 44,7% от численности взрослого населения. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсести.

Среди привитых 79740 человек – это люди старше 60 лет (53,4% от населения старше 60-ти).

Всего в Карелию поступило 361826 доз противоковидных вакцин.

В преддверии Нового года разработчики "Спутник V" создали ролик о важности прививок.