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Разошедшиеся операционные швы испортили рыбалку мужчине в Карелии

Новости. Происшествия
08:05, 12 Августа 2022
фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН / ВК

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Карельские спасатели вернули домой дачника, у которого во время рыбалки разошлись послеоперационные швы.

В четверг, 11 августа, оперативная группа Петрозаводского ПСО провела спасательную операцию в акватории Онежского озера. Об этом информирует Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Рано утром из СНТ «Мир» (Кондопожский район) один из дачников отправился на рыбалку. 46-летний мужчина вышел в Онежское озеро на лодке с веслами. К обеду он почувствовал себя плохо: от нагрузки у рыбака разошлись послеоперационные швы. Об этом мужчина успел сообщить жене, а она — спасателям.

На помощь рыбаку на катере была направлена группа Карельской республиканской поисково-спасательной службы во главе с заместителем начальника Петрозаводского ПСО. Несколько часов спасатели искали терпящего бедствие рыбака. Мужчина не мог выйти на связь. Как оказалось, юго-восточный ветер вынес его лодку из Кондопожской губы Онежского озера. Рыбак не мог сориентироваться и определить свое местоположение.

В 15.45 пострадавший попал в зону действия мобильной связи. Чуть больше получаса потребовалось спасателям на то, чтобы найти лодку. Ее вынесло к берегу в районе м. Нижние Салмы (Медвежьегорский район). Пострадавшего осмотрели, транспортировали на катер и доставили домой. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее сообщалось, как спасатели и полиция снимали пьяного мужчину с высокой трубы в Петрозаводске.

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