Спасатели и полиция снимали пьяного мужчину с высокой трубы в Петрозаводске (ВИДЕО)

Операция по спасению забравшегося на трубу мужчины попала на видео.

В паблике «Живой Петрозаводск» появилось видео мужчины, забравшегося на высокую трубу возле кочегарки на улице Виданская в столице Карелии. Инцидент произошел сегодня, 31 мая. Вызов спасателям поступил в 21.06.

К месту происшествия подъехали полицейские, а также спасатели. Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, из-за того, что мужчину невозможно было снять с помощью обычной лестницы, поступил запрос на автолестницу. Но герой инцидента через некоторое время сам спустился вниз, где его нетерпеливо ждали сотрудники полиции.

По неподтвержденным данным, верхолаз-любитель был пьян.