Разработка проекта нового хирургического корпуса БСМП Петрозаводска может обойтись в 55 млн рублей

В Карелии объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации для строительства нового хирургического корпуса больницы скорой помощи в Петрозаводске.

Заказчиком работ выступает Управление капитального строительства Карелии. Максимальная цена контракта - 55 млн рублей.

В приложенном задании указано, что в состав зданий и сооружений, подлежащих проектированию, включены: хирургический корпус на 12 операционных залов с переходами в существующий корпус и патологоанатомический корпус; вертолетная площадка для экстренных случаев на покрытии хирургического корпуса; газовая блочно-модульная котельная для обеспечения теплоснабжения БСМП, включая проектируемый хирургический корпус.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".