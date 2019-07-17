Разработка проекта нового хирургического корпуса БСМП Петрозаводска может обойтись в 55 млн рублей
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В Карелии объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации для строительства нового хирургического корпуса больницы скорой помощи в Петрозаводске.
Заказчиком работ выступает Управление капитального строительства Карелии. Максимальная цена контракта - 55 млн рублей.
В приложенном задании указано, что в состав зданий и сооружений, подлежащих проектированию, включены: хирургический корпус на 12 операционных залов с переходами в существующий корпус и патологоанатомический корпус; вертолетная площадка для экстренных случаев на покрытии хирургического корпуса; газовая блочно-модульная котельная для обеспечения теплоснабжения БСМП, включая проектируемый хирургический корпус.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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