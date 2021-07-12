Разработкой проекта реконструкции стадиона «Спартак» в Петрозаводске займется компания из Пензы

На участие в аукционе, организованном управлением капитального строительства Карелии, оказалось подано 11 заявок.

Компания из Пензы «Центрградпроект» признана победителем аукциона на проектно-изыскательских работ по реконструкции центрального республиканского стадиона «Спартак» в Петрозаводске. Организатором аукциона выступило управление капитального строительства Карелии, а на участие в торгах вместе с пензенской фирмой было подано 11 заявок. В итоге начальная цена контракта упала с 50 до 35 миллионов рублей.

Напомним, в результате реконструкции стадионе должны появиться новые трибуны вместимостью не менее 8 тысяч зрителей, футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическое ядро.

Кроме того, проектом будет предусмотрено строительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса с двумя универсальными игровыми залами и трибунами для зрителей, а также Центра единоборств, где разместится не менее трех борцовских ковров и один боксерский ринг.