Развеян миф о необходимости выпивать два литра воды в день

Гастроэнтеролог рассказала, что спасет организм от обезвоживания.

Вопреки устоявшемуся мнению от обезвоживания человека спасет не только вода, но и соки, супы и другие жидкости, рассказала гастроэнтеролог Ольга Ситкина. В своем Telegram-канале врач развеяла миф о необходимости ежедневно выпивать много воды. ЕЕ слова приводит Лента.ру.

Ситкина призналась, что ее расстраивают категоричные рекомендации, что каждому человеку нужно выпивать два, а то и два с половиной литра воды в день. Врач отметила, что в первую очередь необходимо ориентироваться на потребности организма. У него есть системы, поддерживающие водно-солевой обмен и препятствующие чрезмерной потере влаги. При возникновении дефицита жидкости организм снижает мочеобразование и потоотделение.

«Да, существуют ситуации, когда организм нуждается в воде больше обычного. Пить много нужно детям, пожилым, спортсменам, пациентам с лихорадкой, ОРВИ, диареей и рвотой. А также тем, у кого в рационе много клетчатки, при приеме алкоголя и мочегонных средств, при нахождении в жарком и сухом климате», — уточнила Ольга Ситкина.

Гастроэнтеролог отметила, что не нужно заставлять себя выпивать большое количество воды только потому, что «кто-то об этом сказал». Необходимо ориентироваться на свои ощущения. Обезвоживание развивается нечасто, но имеет характерные симптомы, и главный из них — жажда.

По словам врача, в некоторых случаях стремление наполнить организм большим количеством воды может привести к неприятным последствиям. «Например, организм женщины в предменструальный период склонен к удержанию воды, и такая рекомендация может привести даже к отечности», — предупредила она.

Ситкина также назвала неверным утверждение, что нужно пить только воду, а чай, супы, соки не идут в счет обозначенного минимума жидкости. Избавиться от обезвоживания можно не только с помощью воды, но и с помощью соков, чая, супов. При этом врач подтвердила, что при сильном обезвоживании именно чистая вода позволит быстрее восстановить водно-солевой баланс.