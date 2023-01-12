Реклама

Квартиру для большой семьи в новом районе Петрозаводска можно купить по выгодной цене
12.01.2023 17:01
Минздрав: в страшном ДТП на трассе в Карелии погибли молодые люди
12.01.2023 16:33

Развеян миф о необходимости выпивать два литра воды в день

Новости. Общество
00:10, 13 Января 2023
фото: © Ivan Kruk / shutterstock

Новости партнеров

Гастроэнтеролог рассказала, что спасет организм от обезвоживания.

Вопреки устоявшемуся мнению от обезвоживания человека спасет не только вода, но и соки, супы и другие жидкости, рассказала гастроэнтеролог Ольга Ситкина. В своем Telegram-канале врач развеяла миф о необходимости ежедневно выпивать много воды. ЕЕ слова приводит Лента.ру.

Ситкина призналась, что ее расстраивают категоричные рекомендации, что каждому человеку нужно выпивать два, а то и два с половиной литра воды в день. Врач отметила, что в первую очередь необходимо ориентироваться на потребности организма. У него есть системы, поддерживающие водно-солевой обмен и препятствующие чрезмерной потере влаги. При возникновении дефицита жидкости организм снижает мочеобразование и потоотделение.

«Да, существуют ситуации, когда организм нуждается в воде больше обычного. Пить много нужно детям, пожилым, спортсменам, пациентам с лихорадкой, ОРВИ, диареей и рвотой. А также тем, у кого в рационе много клетчатки, при приеме алкоголя и мочегонных средств, при нахождении в жарком и сухом климате», — уточнила Ольга Ситкина.

Гастроэнтеролог отметила, что не нужно заставлять себя выпивать большое количество воды только потому, что «кто-то об этом сказал». Необходимо ориентироваться на свои ощущения. Обезвоживание развивается нечасто, но имеет характерные симптомы, и главный из них — жажда.

По словам врача, в некоторых случаях стремление наполнить организм большим количеством воды может привести к неприятным последствиям. «Например, организм женщины в предменструальный период склонен к удержанию воды, и такая рекомендация может привести даже к отечности», — предупредила она.

Ситкина также назвала неверным утверждение, что нужно пить только воду, а чай, супы, соки не идут в счет обозначенного минимума жидкости. Избавиться от обезвоживания можно не только с помощью воды, но и с помощью соков, чая, супов. При этом врач подтвердила, что при сильном обезвоживании именно чистая вода позволит быстрее восстановить водно-солевой баланс.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.01.2023, 22:00
Финансовые аналитики спрогнозировали курс рубля к доллару на ближайшие месяцы
09.01.2023, 08:05
Силуэт Христа появился на Рождество в небе Карелии (ФОТОФАКТ)
10.01.2023, 18:46
В Петрозаводске полыхает здание скандально известного бара (ФОТО и ВИДЕО)
10.01.2023, 06:40
Стало известно, кого спрячут в бомбоубежищах в Петрозаводске
06.01.2023, 12:00
В Минприроды Карелии рассказали о ладожском острове с разрушенным монастырем
11.01.2023, 18:40
Врачи в Карелии рассказали о людях с зеленой кровью

Аналитика

09.01.2023 16:37
Обществоведение
Бежать не в бомбоубежище, а к телевизору
Вопрос «куда бежать» стал одним из главных на совещании в мэрии Петрозаводска — обсуждалась готовность системы гражданской обороны города.
Дом-призрак и его медсестра
09.01.2023 06:00
«Дамы, гоните тоску!»: топ ярких цитат 2022 года
03.01.2023 15:00
Карелия под водой, похороны погибших, закрытые магазины, а также Парфенчиков и его Лена
03.01.2023 14:00
Главные события: чем запомнился 2022 год
30.12.2022 18:30
Не рискуйте здоровьем и деньгами — согласовывайте работы на сетях!
30.12.2022 16:40
«Пятнашка» для Боднарчука
29.12.2022 14:37
Вся аналитика

Чтиво

11.01.2023 16:21
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
Флеболог Руслан Березин: «За венами нужно постоянно следить»
Флеболог клиники «Кивач» Руслан Викторович Березин рассказал о болезни цивилизации, операциях без разрезов и опасности не лечения варикоза.
«Берёшь посох в руки и волшебство начинается»
27.12.2022 10:50
Зимние витамины
20.12.2022 15:59
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.