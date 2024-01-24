Развеян популярный миф о пользе кефира перед сном

Врач рассказала о новых исследованиях, которые заставили пересмотреть популярную точку зрения о пользе кисломолочных продуктов для вечернего перекуса.

Многие годы медики заблуждались, рекомендуя пациентам пить на ночь кефир, ряженку или простоквашу, рассказала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она уточнила, как эти продукты влияют на организм, если употреблять их перед сном.

Кисломолочные продукты долгое время считались идеальным вечерним перекусом, поскольку они утоляют голод, полезны для кишечника, но не перегружают организм лишними калориями. Отношение к кефиру, ряженке и простокваше изменилось, когда специалисты начали оценивать продукты с точки зрения их влияния на уровень глюкозы и инсулина в крови, отметила в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог Зухра Павлова.

«Существует давняя рекомендация, что на ночь следует пить кисломолочные напитки типа кефира, простокваши или ряженки. Десятки лет люди ее выполняли, но оказалось, что польза употребления таких продуктов перед сном — всего лишь миф. И дело не в „зловредных“ врачах, которые давали плохие советы, а в том, что в последние годы появились новые знания. Теперь используются такие понятия, как гликемический индекс и инсулиновый индекс. То есть теперь мы смотрим, как меняется уровень глюкозы и инсулина в крови после употребления тех или иных продуктов», — пояснила Зухра Павлова.

По словам врача, если регулярно подкрепляться перед сном кисломолочными продуктами, это может привести к накоплению жировой ткани и развитию диабета.

«Выяснилось, что у кисломолочных продуктов и так высокий инсулиновый индекс, а у нас еще и максимальная активность гормона инсулина по вечерам. Получается, что человек пьет кефир и довольный идет спать, а ночью у него падает уровень глюкозы в крови, и печень начинает ее ускоренно синтезировать. Если так делать регулярно, можно заработать нарушение гликемии натощак, то есть преддиабет, который будет толкать человека к развитию диабета при наличии прочих факторов. Причем этот процесс будет одновременно способствовать набору жировой ткани. А у нас век эпидемии ожирения», — предупредила Зухра Павлова.