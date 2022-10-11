Развернувшийся у «зебры» водитель спровоцировал ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием двух автомобилей произошло накануне вечером на одном из перекрестков в центре Петрозаводска.

Водитель легкового автомобиля решил совершить разворот перед самым пешеходным переходом. В это время другая машина двигалась по встречной полосе. Ее водитель не ожидал маневра у «зебры», и это привело к столкновению.

Видеозапись происшествия размещена в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» Вконтакте.