Развод моста на трассе «Кола» перенесли на другой день

Запланированный на 13 сентября развод моста на 40-м километре трассы «Кола» перенесли на другой день из-за задержки судна, которое надо пропустить через этот участок.

О переносе даты сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Под Ладожским мостом должен пройти буксирный состав, но он не успевает к назначенному времени. Поэтому развод моста перенесли на 14 сентября с 10.00 до 10.45.

«В связи с разводкой моста через реку Нева в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.