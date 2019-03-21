Разыскиваемого по всей стране жителя Карелии нашли в Петербурге

Мужчина был объявлен в федеральный розыск из-за причинения легкого вреда здоровью.

Уроженец Карелии, объявленный в декабре прошлого года в федеральный розыск из-за причинения легкого вреда здоровью, обнаружен в офисе одной из петербургских компаний в Приморском районе Петербурга, где трудился охранником, пишет "Мойка".

В данный момент преступник задержан, а инициатору розыска в ОМВД по Суоярскому району Республики Карелии было направлено соответствующее уведомление.